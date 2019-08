Düsseldorf (ots) - Die Einkaufsbahnhöfe in NRW holen die Comedy-Talent-Show NightWash auf die Bahnhofsbühne. Vom 02. bis 07. September 2019 gibt es ein abwechslungsreiches Programm für Comedy Fans und Passanten. Nachwuchstalente wie erfahrene Comedians haben dabei ihr gesamtes Witze-Repertoire im Gepäck. Der Eintritt ist frei.



Das bekannte Kultformat ist längst kein Geheimtipp mehr: NightWash bringt schon seit mehr als 14 Jahren die frischeste Stand-up-Comedy angesagter Comedians und Newcomer auf die Bühne. Anfang September tritt das Ensemble in den Einkaufsbahnhöfen in NRW auf. Die Hauptbahnhöfe Münster (Westf) (02.09.), Dortmund (03.09.), Essen (04.09.), Köln (05.09.), Düsseldorf (06.09.) und Duisburg (07.09.) verwandeln sich jeweils von 19 bis 20 Uhr in eine interaktive Stand-up-Comedy Bühne - witzig, echt und nah am Publikum.



Als Institution in der Comedyszene und Garant für Gagfeuerwerke fördert NightWash gezielt den Comedynachwuchs. Bei der Tour sind neben etablierten Künstlern wie Heinz Gröning, Vera Deckers und Don Clarke auch Talente wie Sertaç Mutlu, Ill Young Kim, Maria Clara Groppler oder David Kebekus mit von der Partie. An jedem der Standorte werden drei der Comedians das Publikum eine Stunde lang mit einem erstklassigen Stand-up Programm unterhalten.



"Lachen ist die beste Medizin, um den stressigen Alltag zu vergessen - und es steckt an! Mit unserem kostenlosen Veranstaltungsangebot im Hauptbahnhof möchten wir auch Menschen erreichen und begeistern, die bisher nur wenige Berührungspunkte mit der Kunstform Stand-up-Comedy hatten", sagt Nicole Linnemann, zuständig für Marketing und Events für die Geschäfte in den Einkaufsbahnhöfen in NRW.



