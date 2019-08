Der AUD/USD baut seine Konsolidierung am Montag aus und er bleibt in einer schmalen Range unter 0,6800 - Über die vergangenen Sitzungen hinweg kam es zu einem Rangehandel entlang der konvergierenden Trendlinien, welche auf dem 1-Stundenchart ein symmetrisches Dreieck bilden - Am unteren Ende des Dreiecks befindet sich der 100-Stunden-SMA, bei aktuell ...

