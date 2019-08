Immer mehr Hersteller lagern das Befüllen und Verpacken ihrer Produkte an Spezialdienstleister aus. Denn professionelle Co-Packing-Anbieter setzen auf effiziente Prozesse, hohe Qualitätsmaßstäbe und flexible Verpackungsmöglichkeiten.Auch wenn die damit verbundene Verantwortungsübergabe nach wie vor eine Hürde für viele Firmen darstellt, überwiegen die Vorteile von Outsourcing. Lohnhersteller entlasten ihre Kunden, die sich fortan auf ihre Kernkompetenzen wie Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb konzentrieren können. An diesem Punkt setzt Stern Maid an: Mit seinem umfangreichen Anlagenpark ...

