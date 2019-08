Die große Koalition demonstriert Einigkeit, aber die drängendsten wirtschaftspolitischen Fragen werden nicht beantwortet.

Die Ergebnisse des gestrigen Koalitionsausschusses lauten so: Ein in seiner Wirkung umstrittenes Instrument gegen teures Wohnen (Mietpreisbremse) wird verlängert. Die Art und Weise, wie der Soli abgebaut werden soll, wird nicht entschieden. Für die Grundrente wird ein Arbeitskreis beschlossen, der all die Argumente noch einmal verschriftlichen soll, über schon die seit Monaten debattiert wird. Und auf dem Weg zu einem Klimaschutzgesetz werden geradezu erleichtert neue Zwischenschritts-Termine des Klimakabinetts kommuniziert.

Das nennt man in den Augen der Koalition wohl einen gelungenen Sommerabend. Zumal ja die Stimmungs- und Beziehungspflege ohnehin größeren Raum zwischen Schwarz und Rot einnehmen sollte. Und man kann die Sache so sehen: Was für ein glückliches Land das sein muss, dessen Regierung sich ein so gemächliches Tempo gönnen kann.

Man kann es aber auch ...

