Eine wieder steigende Zuversicht in Bezug auf die zuletzt ausgesetzten Handelsgespräche zwischen den USA und China dürfte am Montag für ein deutliches Plus zur Eröffnung an der Wall Street sorgen. So hat Lawrence Kudlow, Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, bestätigt, dass es demnächst wieder Gespräche geben soll. Jedoch ergänzte er, dass die Reaktion Chinas auf die Proteste in Hongkong das Ergebnis beeinflussen könnte. Hier war am Wochenende zumindest eine weitere Eskalation ausgeblieben.

Auch die jüngsten Ankündigungen der chinesischen Notenbank dürften von den Investoren wohlwollend zur Kenntnis genommen werden. Die People's Bank of China hat ihren Zinsmechanismus dahingehend reformiert, dass die bestehenden Leitzinsen als Referenz für die von Banken erhobenen Kreditkosten durch die neue sogenannte Loan Prime Rate ersetzt werden. Mit dem erwarteten Schritt sollen die realen Marktzinsen besser gespiegelt werden und die Kreditgeber rasch auf die Lockerungspolitik reagieren können.

Der Future auf den S&P-500 legt aktuell um 1,0 Prozent zu. Wichtige Konjunkturdaten stehen zu Beginn der Woche nicht auf der Agenda.

Für die Apple-Aktie geht es vorbörslich um 1,4 Prozent nach oben. Apple-Chef Tim Cook hat US-Präsident Donald Trump vor den geplanten weiteren Zöllen gegen China gewarnt. Cook habe erklärt, dass die Zölle Apple schaden könnten, sagte Trump. Die US-Zölle auf chinesische Waren könnten dem Apple-Konkurrenten Samsung einen Vorteil bringen, da der Konzern nicht mit den gleichen Restriktionen wie Apple konfrontiert sei. Zudem will Apple nach Angaben von Trump "riesige Summen" in den USA investieren.

Am Donnerstag hatte die US-Regierung bekannt gegeben, einen Teil der geplanten neuen Strafzölle auf chinesische Importe auf Dezember zu verschieben.

August 19, 2019 06:18 ET (10:18 GMT)

