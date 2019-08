Bekanntmachung gemäß Art. 2 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2016/1052



Linz (pta019/19.08.2019/12:30) - S&T AG Linz, Österreich - ISIN AT0000A0E9W5 - - WKN A0X9EJ-



Bekanntmachung gem. Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052



Die S&T AG hat im Zeitraum vom 12. bis zum 16. August 2019 insgesamt 77.378 Aktien im Rahmen des am 22. Juli 2019 gemäß Art. 2 Abs. 2 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekannt gemachten Aktienrückkaufs ('Aktienrückkaufpgrogramm II 2019') erworben.



Die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen betrug für den genannten Zeitraum jeweils pro Tag:



Datum Gesamtzahl Gewichteter Aggregiertes Volumen zurückgekaufter Durchschnittskurs (EUR) Aktien (Stück) (EUR) 12.08.2019 14.798 18,772110 277.789,68 13.08.2019 15.215 18,256346 277.770,30 14.08.2019 15.473 17,951837 277.768,77 15.08.2019 16.240 17,097934 277.670,45 16.08.2019 15.652 17,746621 277.770,11 Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufs seit dem 22. Juli 2019 erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 117.416 Aktien.



Der Rückkauf der Aktien erfolgte durch eine von der S&T AG beauftragten Bank ausschließlich über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse.



Informationen zu den einzelnen Transaktionen des Aktienrückkaufs sind gemäß Art. 2 Abs. 3 Rückkauf-VO auch auf der Internetseite der S&T AG unter https://ir.snt.at/Aktienrueckkaufprogramm_II_2019.de.html im Bereich 'Investor Relations' veröffentlicht.



Linz, 19. August 2019



Der Vorstand



(Ende)



Aussender: S&T AG Adresse: Industriezeile 35, 4021 Linz Land: Österreich Ansprechpartner: Alexandra Habekost, Head of Investor Relations Tel.: +49 (0) 821 4086 114 E-Mail: alexandra.habekost@snt.at Website: www.snt.at



ISIN(s): AT0000A0E9W5 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1566210600248



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 19, 2019 06:30 ET (10:30 GMT)