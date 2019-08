Die Bundesbank schließt eine Rezession in Deutschland nicht aus. Die deutsche Konjunktur bleibe auch im Sommer schwunglos, heißt es im Monatsbericht.

Die Bundesbank schließt eine Rezession in Deutschland nicht aus. "Die deutsche Konjunktur bleibt voraussichtlich auch im Sommer 2019 schwunglos", heißt es in dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht. "Die gesamtwirtschaftliche Leistung könnte erneut leicht zurückgehen." Bereits im Frühjahr war das Bruttoinlandsprodukt nach einem starken Jahresauftakt um 0,1 Prozent gesunken. Bei zwei Minus-Quartalen in Folge sprechen Ökonomen von einer Rezession.

