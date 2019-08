Peking (ots/PRNewswire) - Der in der autonomen Region Innere Mongolei in Nordchina gelegene Alxa-Bund wird, wie auf einer Pressekonferenz am Freitag in Peking bekanntgegeben wurde, vom 1. - 5. Oktober das 14. Alxa Festival ausrichten.



Als größtes Offroad-Meeting des Landes wird die Veranstaltung, die in diesem Jahr von d Fblife.com und der lokalen Regierung gemeinsam ausgerichtet wird, einen T3-Series-Wettbewerb, eine CERC Elektro-Rennwagen-Meisterschaft, eine Auto-Expo, eine Konferenz für die Kulturtourismusbranche der Inneren Mongolei sowie ein Feuerwerk und vieles mehr bieten.



Die T3-Serie Competition hat sich seit ihrem Launch vor 13 Jahren zu einem Highlight der Veranstaltung entwickelt. Im vergangenen Jahr waren 200 Teams, 600 Fahrzeuge und 1.200 Teilnehmer involviert, ein Beweis, wie sehr dieser Wettbewerb von den Beteiligten angenommen und wertgeschätzt wird.



Fblife.com ist eine große Clubplattform mit mehr als 10 Millionen Mitgliedern. Das von Fblife.com mitveranstaltete Festival ist eine jährliche Großveranstaltung, die den Themenkreis Offroad, Wüste und Kultur vereint.



Die Veranstaltung ist eine der Maßnahmen des Alxa-Bunds, sich als internationale Tourismusdestination zu etablieren, und hat eine wichtige Rolle bei der Förderung des regionalen Images gespielt, die gleichzeitig dazu beitragen soll, Chinas wachsenden Offroad-Markt zu stärken.



Die Statistiken zeigen, dass das Linke Alxa-Banner, wo das Festival stattfindet, im vergangenen Jahr mehr als sieben Millionen Touristen begrüßen konnte, die Einkünfte aus dem Tourismus beliefen sich dabei auf rund 6,4 Milliarden Yuan, ein Plus von 46,91 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Gesamtergebnis aus dem Alxa Festival 2017 belief sich auf 14,681 Millionen Yuan und lag damit um 191,23 Prozent über dem Vorjahr.



Den Original-Link finden Sie hier: https://en.imsilkroad.com/p/307732.html?from=singlemessage



Pressekontakt:



Silvia

+86-15117925061



Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/4352211