Die Mehrheit im britischen Parlament ist nach Labour-Aussagen weiterhin gegen einen ungeregelten EU-Austritt. Der Labour-Chef will darüber nun mit anderen Parteien beraten.

In Großbritannien will Labour-Chef Jeremy Corbyn kommende Woche mit den Spitzen anderer Parteien über Wege beraten, wie sich ein Brexit ohne Abkommen noch verhindern lässt. Das kündigte Labours finanzpolitischer Sprecher John McDonnell am Montag im Gespräch mit dem Sender BBC an.

Seinen Worten zufolge gibt es im Parlament weiterhin eine Mehrheit gegen einen ungeregelten Austritt des Landes aus der Europäischen Union (EU). McDonnell forderte zugleich, das Parlament müsse ...

