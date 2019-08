Die neue Präsidentin des Deutschen Anwaltvereins (DAV), Edith Kindermann, hat einen Wandel in der Kanzleikultur gefordert. "Ich bekomme in der weiblichen Zunft einen ganz bunten Strauß von Begründungen genannt, warum Frauen nicht Partnerin werden", sagte Kindermann dem "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe).



Oft gehe es dabei um geregelte Arbeitszeiten und Work-Life-Balance. "Es ist aber mittlerweile kein spezifisches Frauenthema mehr. Auch die Männer möchten immer seltener Partner werden", so Kindermann. Statt Stress durch die Führungsposition wünschten sie sich eine freiere Lebensgestaltung.



"Auch immer weniger Anwälte sind bereit, das unternehmerische Risiko zu tragen", sagte Kindermann. In der Digitalisierung sieht die neue DAV-Präsidentin darum Chancen: "Wir müssen von einer Präsenzkultur zu einer Ergebniskultur kommen."