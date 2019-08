BERLIN (Dow Jones)--Die SPD will für die mit der Union im Koalitionsvertrag vereinbarte Halbzeitüberprüfung nach den Worten ihres kommissarischen Vorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel eine "Gesamtbewertung" der Arbeit der großen Koalition vornehmen.

Die Bestandsaufnahme werde die Projekte und Maßnahmen beinhalten, die nach dem Koalitionsvertrag bereits abgearbeitet worden seien, und diejenigen, die sich in der Bearbeitung befänden - aber auch Projekte, "die noch nicht umgesetzt sind", sagte Schäfer-Gümbel nach einer Sitzung des SPD-Präsidiums in Berlin. Darauf würden die Koalitionsparteien dann ihre Entscheidungen aufbauen. Die große Koalition hatte am Sonntag vereinbart, dass die Regierung "diese Bestandsaufnahme gemeinsam bis spätestens Mitte Oktober vornehmen" werde.

Schäfer-Gümbel betonte nach der SPD-Sitzung am Montag, die Parteispitze habe das Verfahren am Montag mit der Fraktionsspitze diskutiert und "entschieden, diesen Weg zu gehen". Die vorzunehmende Bewertung durch die SPD-Spitze werde "natürlich eine politische Bewertung werden", betonte der Interims-Parteichef. "Wir werden das nicht spiegelstrichartig nach Prozentsätzen machen."

Eine Rolle spielen sollen nach seinen Worten dann Fragen der Zukunft, unter anderem zum Umgang mit Globalisierungsthemen und dem Klimaschutz, "eingepreist" werden soll aber zum Beispiel auch die Haltung zur Grundrente. "Es wird am Ende eine Gesamtbewertung werden", kündigte Schäfer-Gümbel an. Die abschließende Entscheidung über die Bestandsaufnahme werde der SPD-Parteitag treffen, der ab dem 6. Dezember in Berlin stattfindet. "Dazu gab es heute eindeutige Entscheidungen", sagte der kommissarische SPD-Vorsitzende.

