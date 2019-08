Die Dürre im vergangenen Jahr hatte vielen landwirtschaftlichen Betrieben zugesetzt, sodass der Bund staatliche Nothilfen für Existenz gefährdete Betriebe zugesagt hatte.

Nach der langen Dürre in vielen Regionen Deutschlands im vergangenen Jahr sind rund 228 Millionen Euro an staatlicher Nothilfe ausgezahlt worden. Das teilte das Bundesagrarministerium am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die größte Einzelsumme aus dem Bund-Länder-Programm entfiel ...

