GBC AG: 9. ZKK - Zürcher Kapitalmarkt Konferenz - Anmeldung unter: https://mkk-konferenz.de/zkk/ DGAP-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz GBC AG: 9. ZKK - Zürcher Kapitalmarkt Konferenz - Anmeldung unter: https://mkk-konferenz.de/zkk/ 19.08.2019 / 14:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Sehr geehrte Damen und Herren, am 11. September 2019 findet die 9. ZKK - Zürcher Kapitalmarkt Konferenz statt. Achtung: Neues Konferenzhotel - Zürich Marriott Hotel, Neumühlequai 42, 8006 Zürich Wir freuen uns, auf 16 vielversprechende Unternehmenspräsentationen der teilnehmenden Aktiengesellschaften aus dem Small- und Mid-Cap Bereich. Die Agrios Global Holdings Ltd. steht für Einzelgespräche zur Verfügung. Bereits angemeldet: [1]Agrios Global Holdings Ltd. 1. https://www.agriosglobal.com/ [1]Aves One AG 1. https://www.avesone.com/de/ [1]blockescence plc 1. http://www.blockescence.com/ [1]Coreo AG 1. https://www.coreo.de/ [1]DFV Deutsche Familienversicherung AG 1. https://www.deutsche-familienversicherung.de/ [1]Elbe Finanzgruppe AG 1. https://www.elbe-finanzgruppe.de/ [1]GFT Technologies SE 1. https://www.gft.com/de/de/index/ [1]GK Software SE 1. https://www.gk-software.com/de/ [1]Manz AG 1. https://www.manz.com/de/ [1]Mutares AG 1. https://mutares.de/ [1]onoff Aktiengesellschaft 1. https://www.onoff-group.de/onoff-group/ [1]Philion SE 1. http://www.philion.de/Start.html [1]SMT Scharf AG 1. https://smtscharf.com/de/ [1]STS Group AG 1. https://www.sts.group/home-mobile/ [1]TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG 1. https://www.ttl-ag.de/de/ [1]Vectron Systems AG 1. https://www.vectron-systems.com/de/ [1]Wolftank-Adisa Holding AG 1. https://wolftank-adisa.com/ Bitte melden Sie sich bis spätestens 2. September 2019 für Einzelgesprächswünsche sowie die Konferenz unter https://mkk-konferenz.de/zkk an. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! Kontakt für Rückfragen: GBC AG Kristina Bauer und Marita Conzelmann Halderstraße 27 86150 Augsburg +49 821 241133-44 oder -49 konferenz@gbc-ag.de 19.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 859575 19.08.2019 ISIN + AXC0131 2019-08-19/14:52