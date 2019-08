Die US-Regierung verlängert Huaweis "temporäre Generallizenz" um 90 Tage. Damit darf Huawei Zulieferprodukte von US-Unternehmen für Bestandskunden kaufen.

Die US-Regierung will amerikanischen Firmen Geschäfte mit dem chinesischen Netzwerkausrüster und Smartphone-Hersteller Huawei vorerst weiterhin eingeschränkt erlauben. Handelsminister Wilbur Ross kündigte am Montag an, die auslaufende Frist für eine ...

