New York (ots/PRNewswire) - SUNRIGHTS INC. ("SUNRIGHTS"), die US-Tochtergesellschaft von d-rights Inc. ("d-rights"), wird mit Wirkung zum 1. Oktober 2019 unter dem neuen Handelsnamen ADK Emotions NY Inc. auftreten.



Bereits zuvor war in Japan die Fusion zwischen d-rights, ein in Tokio ansässiges Produktions- und Management-Unternehmen mit Fokus auf Animations-IP, und ADK Emotions Inc. ("ADK Emotions"), ein ebenfalls in Tokio ansässiges Content- und Rechtemanagement-Unternehmen und Tochtergesellschaft von ADK Holdings Inc., ebenfalls mit Wirkung zum 1. Oktober 2019 verkündet worden.



ADK Emotions wurde im Januar 2019 von der Muttergesellschaft ASATSU-DK Inc. ("ADK") gegründet, als sich das Werbeunternehmen in die Holdinggesellschaft ADK Holdings Inc. umstrukturierte. Seitdem hat ADK Emotions den Großteil des Content-Geschäfts von ADK übernommen und sich unabhängiger aufgestellt. Neben einer größeren Spezialisierung wurde der Geschäftsbetrieb ausgedehnt mit Fokus auf IP-Originalproduktionen, Entwicklung des Auslandsgeschäfts und neue digitale Unternehmungen. Die Fusion ist ein Eckpfeiler in der Strategie von ADK Emotions, das globale Wachstum seines Content-Geschäfts zu beschleunigen und das Branchenwissen von d-rights und SUNRIGHTS zu verwerten.



Vor der Umstrukturierung erwarb ADK in 2014 eine 51-%-Beteiligung an d-rights, bevor das Unternehmen 2018 in eine hundertprozentige Tochtergesellschaft umgewandelt wurde. Als Tochtergesellschaft produziert d-rights ein breites Spektrum an Content und kümmert sich um alles von der Projektplanung bis zur Produktion von originalen Figuren, Cartoons, Videospielen, Online-Inhalten und mehr. SUNRIGHTS mit Sitz in New York bedient die amerikanischen und europäischen Märkte mit Schwerpunkt auf der bekannten BEYBLADE-Fanchise.



Der neuen Leitung von ADK Emotions NY Inc. gehören Shuji "Shawn" Wada (President & CEO) und Daichi "David" Wakabayashi (COO) an. Sie werden den anhaltenden Erfolg von BEYBLADE BURST sicherstellen und das Angebot um neue und spannende Inhalte erweitern.



