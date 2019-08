Seine Ärzte haben dem EU-Kommissionspräsident von der Reise nach Frankreich abgeraten. Für Gespräche mit Macron und Tusk steht Juncker vor dem Gipfeltreffen noch bereit.

Der scheidende EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat seine Teilnahme am bevorstehenden G7-Gipfel in Frankreich aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Eine Kommissionssprecherin teilte am Montag mit, Juncker ...

