Die Weltwirtschaft scheint etwas zu husten und nun geht die Gefahr einer Rezession um. In der vergangenen Woche hat sich eindrucksvoll gezeigt, wie instabil der Aktienmarkt und wie anfällig dieser für Korrekturen ist. Die Daimler Aktie ist dabei auf ein neues Jahrestief gefallen und erreichte fast die 40 Euro Marke. Ist nun endlich Schluss mit der Abwärtsbewegung? Am Montagvormittag zeigt sich die Daimler Aktie wieder etwas stärker, die Aktie kann fast 1 % an Wert zulegen. Trotzdem hat die Aktie ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...