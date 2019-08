Zürich (awp) - Die an der SIX kotierte Beteiligungsgesellschaft Castle Private Equity (CPE) hat im ersten Halbjahr 2019 einen Gewinnrückgang erlitten. Unter dem Strich resultierte ein Überschuss von 2,1 Millionen US-Dollars nach 7,4 Millionen im Jahr davor, wie dem am Montagabend publizierten Halbjahresbericht zu entnehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...