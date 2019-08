Der Tod des 43-jährigen Afroamerikaners hatte weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Erst fünf Jahre danach trennt sich die New Yorker Polizei vom verantwortlichen Beamten.

Eric Garners letzte Worte "Ich kann nicht atmen" befeuerten die Bürgerrechtsbewegung "Black Lives Matter": Fünf Jahre nach dem Tod des Afroamerikaners bei einer Kontrolle in New York hat die Polizei den verantwortlichen Beamten nun entlassen. Der Polizist könne unter den gegebenen Umständen nicht mehr als Beamter der New Yorker Polizei arbeiten, sagte der Chef der Behörde, James O'Neill, am Montag. Diese "schwere" Entscheidung sei in den vergangenen Tagen gefallen, nachdem eine behördeninterne Richterin die Entlassung des Polizisten empfohlen hatte.

Garner war am 17. Juli 2014 im New Yorker Stadtteil Staten Island von Polizisten gestoppt worden, weil er vermutlich illegal mit Zigaretten handelte. Ein Passant hielt auf einem Video fest, wie ihn drei Polizisten zu Boden warfen und ihm die Luft abdrückten. Der damals ...

