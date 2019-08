Nach langem Hin und Her nimmt nun ein deutscher Drogeriemarkt sämtliche Hanf-Produkte aus dem Sortiment - online sowie offline.CBD - eine juristische GrauzoneAuch in Deutschland landen immer mehr CBD-Produkte in den Regalen der Drogerie- und Supermärkte. Doch inwieweit der Vertrieb von Hanf-Produkten in Deutschland legal ist, ist bislang noch unklar. Anfang Januar setzte die Europäische Union den Wirkstoff CBD auf die Liste der "neuartigen Lebensmittel". Er soll nun von den Behörden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...