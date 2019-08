Entscheidungsplattform ist die fünfte Investition von OpenGate in 2019

OpenGate Capital, eine weltweit tätige private Beteiligungsgesellschaft, meldete heute den Erwerb von InRule Technology, Inc. ("InRule"), einer marktführenden Entscheidungsmanagement-Plattform und eines Business Rules Management Systems (BRMS). OpenGate freut sich über die Partnerschaft mit den Mitgründern von InRule, um Innovation und die Führungsrolle im Entscheidungsmanagement-Markt fortzusetzen. Diese Transaktion stellt die fünfte Investition dar, die OpenGate Capital 2019 durch seinen zweiten institutionellen Fonds abgeschlossen hat. Finanzielle Bedingungen wurden nicht veröffentlicht.

Die Software von InRule fördert erfolgskritische Entscheidungsfindung von Unternehmens- und Regierungskunden. InRule bietet eine vollständig prüffähige End-to-End-Plattform, die Unternehmen bei der Verarbeitung komplexer Geschäftsregeln und Entscheidungs-Workflows als eine "einzige Quelle der Wahrheit" dient. Seine Entscheidungsplattform erzielt einen beachtlichen und quantifizierbaren Geschäftswert über eine Vielzahl von Anwendungsfällen hinweg, einschließlich Recht auf Versicherung, Hypothekenqualifikation, Risikoeinstufung und Betrugsminderung, Erfüllung gesetzlicher Auflagen, Bearbeitung von Krankenversicherungserstattungen und CPQ-Kalkulationen. InRule pflegt vielfältige, globale und langjährige Beziehungen mit über 400 Kunden in verschiedenen Branchen, darunter Finanzdienstleistungen, öffentlicher Sektor, IT- und Geschäftsdienste, Gesundheitswesen und Versicherungen. InRule wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chicago, Illinois. Seine Leitung übernehmen weiterhin Mitgründer und CEO Rik Chomko, Mitgründer und CTO Loren Goodman und ein Team von Industrie-Veteranen.

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit OpenGate, einer weltweit tätigen privaten Beteiligungsgesellschaft, die unser Ziel teilt, der globale Spitzenreiter im Entscheidungsmanagement-Markt zu werden", so Rik Chomko, Mitgründer und CEO von InRule. "InRule bekennt sich auch weiterhin zu den Märkten, in denen wir tätig sind, und verfügt nun über ein höheres Maß an Flexibilität, um in unsere Kunden, Technologie, Mitarbeiter und in die Zukunft zu investieren. Ich bin stolz auf unsere Mitarbeiter und auf alles, was wir gemeinsam erreicht haben. Wir transformieren die Art und Weise, auf welche Unternehmen komplexe Entscheidungsfindungen handhaben. InRule war niemals zuvor besser für Erfolg aufgestellt."

Andrew Nikou, Gründer und CEO von OpenGate Capital, kommentierte: "In Anbetracht der entscheidenden Bedeutung von Entscheidungsautomatisierung in der heutigen zunehmend komplexen Welt bietet InRule für OpenGate eine aufregende Investitionsmöglichkeit. InRules einzigartige Fähigkeit, komplexe Logik und Unmengen von Daten zu verarbeiten, ist in einer Zeit, in der Governance, Compliance und digitale Transformation für den Erfolg von Organisationen entscheidend sind, unabdinglich. OpenGates Investition in InRule erfüllt uns mit großem Stolz und wir heißen das Unternehmen in unserem Portfolio herzlich willkommen."

Für OpenGate Capitals Sourcing von InRule ist das globale Akquisitionsteam verantwortlich, das von Joshua Adams, Managing Direktor für Geschäftsentwicklung, und Rafael Baron, Vizepräsident für Geschäftsentwicklung, geleitet wird. Folgende Teammitglieder vom Büro der Firma in Los Angeles sind für die Verhandlung und Leitung der Investition zuständig: Robert Young, Leiter M&A; und Paul Bridwell, Managing Director Operations.

Die Übernahme von InRule schließt sich den kürzlich abgeschlossenen Übernahmen von Duraco von Essentra, Sargent and Greenleaf von Stanley Black Decker, SMAC von der Colas Group und Fiven von Saint-Gobain an.

Über OpenGate Capital

OpenGate Capital wurde im Jahr 2005 gegründet und ist eine weltweit tätige private Beteiligungsgesellschaft, die anstrebt, Unternehmen des mittleren Marktsegments in ganz Nordamerika und Europa mit einem strategischen Fokus auf Betriebsverbesserung, Innovation und Wachstum zu übernehmen und zu optimieren. OpenGate hat seinen Sitz in Los Angeles und Paris und beschäftigt ein erfahrenes internes Team aus Fachleuten, die den gesamten Lebenszyklus jeder Investition überblicken. Weitere Informationen zu OpenGate finden Sie auf www.opengatecapital.com

Über InRule Technology, Inc.

InRule Technology ermöglicht Unternehmen, Entscheidungen durch beispiellose Schnelligkeit, Agilität, Präzision und Transparenz zu verstehen und zu automatisieren. IT- und Betriebsmitarbeiter verlassen sich auf die Entscheidungsplattform und das Business Rules Management System (BRMS) von InRule, um die Produktivität zu steigern, die Ertragskraft zu erhöhen und den Kundendienst zu verbessern. Durch seinen "Author First"-Ansatz befähigt InRule die Autoren von technischen und geschäftsrelevanten Regeln, diese zu verfassen und zu managen. Von On-Premise- über Cloud- bis hin zu mobilen Umgebungen ermöglicht InRule Organisationen für äußerste Flexibilität und Skalierbarkeit, Regeln von überall aus anzuwenden. Über 400 Mitglieder der Anwender-Community von InRule verlassen sich auf InRule, um die Entwicklungs- und Änderungszyklen für ihre erfolgskritischen Systeme und kundennahen Anwendungen um 90 Prozent zu reduzieren. InRule liefert seit 2002 messbare Geschäfts- und IT-Ergebnisse in Hochleistungsumgebungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.inrule.com.

Contacts:

OpenGate Medienkontake

Alanna Chaffin

E-Mail: achaffin@opengatecapital.com

Telefon: +1 (310) 432-7000

Mike Sitrick

Sitrick Company

E-Mail: Mike_Sitrick@sitrick.com

Telefon: +1 (310) 788-2850

OpenGate Kontakte Geschäftsentwicklung

Joshua Adams

E-Mail: jadams@opengatecapital.com

Telefon: +1 (310) 432-7000

Rafael Baron

E-Mail: rbaron@opengatecapital.com

Telefon: +1 (310) 432-7000