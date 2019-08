"Münchner Merkur" zu SPD/AKK/Maaßen:

"Ein "Ende des Zickzack-Kurses" im Umgang mit Ex-Verfassungsschutzpräsident Maaßen fordert die SPD von Annegret Kramp-Karrenbauer. Stimmt, in Sachen Parteiausschluss sind die Genossen Experten - sie üben das ja schon seit zehn Jahren mit Thilo Sarrazin. Mit ihrem lauten Nachdenken darüber, Maaßen aus der Partei zu werfen, hat AKK viel mehr als nur einen weiteren Beleg dafür geliefert, dass sie gewillt ist, auf dem Weg zur Kanzlerschaft auch wirklich kein Fettnäpfchen auszulassen. Die CDU-Chefin hat in einem strategischen Schwenk vielmehr klar zum Ausdruck gebracht, dass sie nicht Chefin einer Volkspartei sein will, die die gesamte Breite des bürgerlichen Lagers bis zur demokratischen Rechten abbildet. Auch da folgt sie leider dem unglücklichen Vorbild der SPD, die große Teile ihrer Wählerschaft ausgegrenzt hat."/yyzz/DP/nas

