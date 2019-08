In Umfragen liegen die Befürworter einer schottischen Unabhängigkeit vorne. Doch die Schotten sind gar nicht so EU-freundlich. Der drohende ungeordnete Brexit und Boris Johnson helfen den schottischen Nationalisten.

Als Boris Johnson kürzlich Schottland besuchte, blieb er ganz bewusst nur kurz. Großbritanniens neuer Premier ließ sich auf einem Atom-U-Boot herumführen und schaute anschließend bei Schottlands Erster Ministerin Nicola Sturgeon vorbei. Öffentliche Orte mied er. Es half nichts: Als Sturgeon ihren Besucher vor ihrem Amtssitz in Edinburgh begrüßte, buhte eine Menschenmenge den britischen Premier aus. Nach dem Treffen verließ Johnson das Gebäude klammheimlich durch die Hintertür.

Nach Gründen dafür, warum Johnson bei den Schotten unbeliebt ist, muss man nicht lange suchen. So segnete er beispielsweise 2004 als Chefredakteur des konservativen Magazins Spectator die Veröffentlichung eines wohl satirisch gemeinten Gedichts ab, in dem der Autor die Schotten als "Ungeziefer" bezeichnete, das man "umfassend vernichten" müsse. Das haben ihm viele Schotten bis heute nicht verziehen. Doch auch ohne diese Kränkung würde sich die Zahl der Johnson-Fans in dem nördlichen Landesteil in Grenzen halten. Denn Johnson wird in Schottland geradezu als Paradebeispiel eines aufgeblasenen, großspurigen Oberschicht-Londoners wahrgenommen.

Doch nicht nur das: Viele Schotten geben Johnson eine Mitschuld am Brexit. Schließlich war der im Vorfeld des EU-Referendums das öffentliche Gesicht der Vote-Leave-Kampagne. Dabei lehnt eine dermaßen eindeutige Mehrheit der Schotten den Brexit ab, dass darüber das Vereinigte Königreich zerbrechen könnte.

Mit seinem aggressiven Kurs gegenüber Brüssel hat Johnson die Zahl der Unterstützer einer schottischen Unabhängigkeit in den vergangenen Wochen noch einmal in die Höhe getrieben. Bei dem Referendum über die schottische Unabhängigkeit vor fünf Jahren setzten sich noch die Befürworter des Status Quos mit 55,3 Prozent der Stimmen noch recht deutlich durch. In einer Umfrage vor wenigen Tagen lagen dagegen die Befürworter einer schottischen Unabhängigkeit bereits knapp ...

