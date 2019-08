Beratungsfirma hilft, auf die wachsende Nachfrage nach Rootstock-Lösungen und Salesforce-Expertise einzugehen, indem sowohl ERP- als auch CRM Fähigkeiten angeboten werden

Rootstock Software, ein führender Anbieter von Cloud-Lösungen für Enterprise-Resource-Planning (ERP), die auf der Salesforce-Plattform aufbauen und für Unternehmen der Bereiche Fertigung, Vertrieb und Lieferketten geschaffen wurden, gab heute eine Partnerschaft mit der Eigenherd GmbH bekannt. Diese Beratungsfirma wird dabei helfen, auf die enorme Nachfrage nach Rootstock Cloud ERP in Deutschland, Österreich und der Schweiz der DACH-Region Europas zu reagieren.

"Die DACH-Region ist ein boomender Markt für Rootstock Cloud ERP", sagte Andreas Daum, Rootstocks Verkaufsdirektor für die DACH-Region. "Wir sind hocherfreut, nun die Partnerschaft mit Eigenherd einzugehen, da die Firma über jene Fertigkeiten und Expertise verfügt, die wir benötigen, um mit der Nachfrage Schritt zu halten. Wir werden am 27. August gemeinsam am Salesforce-Basecamp in Hamburg teilnehmen und uns mit Unternehmen treffen, um deren Bedürfnisse an ERP und CRM zu besprechen. Wir haben bereits damit begonnen, Rootstock in wichtige vertikale Märkte einzuführen, einschließlich des Automobil-, Fertigungs-, Lebensmittel- und Getränke- sowie Transportsektors."

Eigenherd ist ein namhafter Beratungspartner für Salesforce. Eigenherd wird für Rootstock Beratung und Integration auf allen Ebenen von Kundenprojekten bereitstellen. Die Firma kann auch Unterstützung hinsichtlich der IT-Architektur, der Optimierung umfassender Geschäftsverfahren, der Umsetzung vorbildlicher Praktiken, individualisierter Entwicklung und anderer strategischer Beratungsfunktion bieten.

"Europäische Kunden erwarten moderne Alternativen zu überholten ERP-Systemen", kommentierte Paul Herrmann, Gründer der Eigenherd GmbH. "Die Kombination von ERP- und CRM-Fähigkeiten auf der Salesforce-Plattform bietet den Unternehmen einen Rundumblick auf ihre Kunden und den gesamten Betrieb. Wir freuen uns, dabei behilflich sein zu dürfen, Rootstocks ERP- und Salesforce-Expertise in die DACH-Region einzubringen."

Eigenherd besitzt Büros in Hamburg, Berlin, Düsseldorf und München. Das Kundenspektrum der Firma reicht von mittelständischen Unternehmen bis zu Großunternehmen in einer Vielfalt von Branchen.

Über Rootstock

Rootstock Software ist ein weltweiter Anbieter von Cloud-ERP auf der Salesforce-Plattform. In Kombination mit Salesforce CRM bietet Rootstock Cloud ERP Fertigungs-, Vertriebs- und Supply-Chain-Organisationen eine einzelne Plattform für das Wachstum und die Verwaltung ihrer Geschäfte. Rootstock Cloud ERP ist ein flexibles, modernes und digital vernetztes System, das Unternehmen transformiert, um eine persönlichere Kundenerfahrung und effiziente Skalierung zu bieten sowie die Konkurrenz zu übertreffen. Mehr erfahren Sie auf www.rootstock.com.

