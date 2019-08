Die Nürnberg Messe bietet teilnehmenden Ausstellern aller Unternehmensgrößen ein attraktives Komplett-Paket mit minimalem Eigenaufwand an. Dadurch erreichen auch kleinere Firmen große Aufmerksamkeit.

Die Mehrheit der Aussteller auf der Chillventa 2018 sieht laut einer Befragung den russischen Markt als wichtig an. Der Chillventa Pavilion soll beste Voraussetzungen bieten, um den Markteintritt in Russland zu erleichtern. Das kommt Unternehmen zugute, die auf einfache Art und Weise in Russland neue Geschäftskontakte knüpfen oder ihr bestehendes Netzwerk ausweiten möchten. Mit seinem hochwertigen Standdesign wird der Chillventa Pavilion zum Blickfang auf der Climate ...

