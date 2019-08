Der amerikanische Energiekonzern NiSource Inc. (ISIN: US65473P1057, NYSE: NI) schüttet am Dienstag eine Quartalsdividende in Höhe von 0,20 US-Dollar aus (Record day war der 31. Juli 2019). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,80 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 29,63 US-Dollar (Stand: 19. August 2019) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,70 Prozent. Die NiSource Inc. hat in den USA ...

