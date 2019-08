IRW-PRESS: ClearVue Technologies Limited: CPV kooperiert mit Mikrohausentwickler in Schweden

Höhepunkte

- ClearVue unterzeichnet Kooperationsabkommen mit Attefallshus AB

- ClearVue und Attefallshus arbeiten bei Projekten in Skandinavien zusammen, um Produkte und Technologien von ClearVue in Mikrohäusern von Attefallshus zu integrieren

- Attefallshus wurde von Niklas Madden gegründet, einer Führungspersönlichkeit der Mikrohaus/Minihaus-Bewegung in Skandinavien

- Attefallshus wurde auf dem Boston GreenFest von 16. bis 18. August 2019 vorgestellt, wo ClearVue gemeinsam mit AquaGen Infrastructure Systems Inc. präsentierte.

20. August 2019: ClearVue Technologies Limited (ASX: CPV) (ClearVue oder das Unternehmen), ein Unternehmen im Bereich smarter Baumaterialien, freut sich, die Unterzeichnung eines Kooperationsabkommens mit dem führenden schwedischen Mikrohausentwickler Unterschiedliche Bezeichnungen wie kleine Häuser, Minihäuser, Mikrohäuser und in Schweden Attefallshus (benannt nach dem schwedischen Wohnungsbauminister Stefan Attefall, der im Juli 2014 für die Einführung von Gesetzen verantwortlich zeichnete, die die Errichtung von Mikrohäusern ermöglichten, die keine normale Baugenehmigung erforderten, sofern der Neubau bestimmte Kriterien erfüllt, wobei die Hauptkriterien eine Grundfläche von 25 Quadratmetern oder weniger sind)

Attefallshus AB (Attefallshus) bekannt zu geben.

Gemäß dem Abkommen werden die Parteien mit der Absicht zusammenarbeiten, dass Attefallshus die PV-Solarfensterprodukte von ClearVue ausschließlich (unter Ausschluss anderer fensterintegrierten Photovoltaik- oder Solarfensterlösungen) in seine Minihäuser und andere Bauprojekte integriert, gegebenenfalls in den skandinavischen Ländern Schweden, Dänemark, Norwegen und auch Finnland - bei Projekten außerhalb dieser Länder nach Vereinbarung).

Attefallshus AB befindet sich zurzeit in der Endphase eines Richtungswechsels, der der geplanten Gesetzesänderung in Schweden Rechnung tragen soll, durch die das geltende Gesetz, das die Errichtung von Mikrohäusern in Schweden mit einer Größe von 25 Quadratmetern mit minimaler Baugenehmigung (gemäß dem bestehenden schwedischen Gesetz aus dem Jahr 2014) erlaubt, auf 30 Quadratmeter geändert wird. Als Teil dieser Änderung wird Attefallshus gegen Ende des vierten Quartals 2019 neue Mikrohaus-Moduldesigns und eine neue Website veröffentlichen, um seine neuen Mikrohausdesigns zu präsentieren. Die fensterintegrierte Photovoltaik von ClearVue wird in diese neuen Designs als optionales Upgrade für jedes neu gestaltete Mikrohaus integriert werden. Produktverkäufe, die Gegenstand etwaiger Produktzulassungen oder Zertifizierungen sind, die in den entsprechenden Gebieten erforderlich sind

Attefallshus AB wurde von Niklas Madden gegründet, einem anerkannten Marktführer im Bereich der Minihaustechnik in Schweden und den umliegenden Ländern. Herr Madden ist ein Unternehmer und Erfinder, der seit 2004 in der Wohnungswirtschaft tätig ist. In der Vergangenheit hat er auch mehrere internationale Medienunternehmen aufgebaut und mit einigen der bekanntesten Marken der Welt zusammengearbeitet.

Niklas Madden ist auch Founder von ecOrigo.org, einem Programm zur Sanierung der Planeten, dessen Ziel darin besteht, die Erde zu retten und die Auswirkungen des Klimawandels und den menschlichen Einfluss auf die globalen Ökosysteme umzukehren. Ein wesentlicher Teil der Mission von ecOrigo wird die Bildung sein, einschließlich der Aufklärung hinsichtlich Lösungsoptionen, wie diese Probleme gelöst werden können - dabei spielen unter anderem die PV von ClearVue und die Mikrohäuser von Attefallshus eine wichtige Rolle.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48608/Rev ASX Announcement - Attefallshus - 200819 (clean)_de_PRcom.001.jpeg

Schwedens erstes Attefallshus mit Keller. Errichtet 2014 in Göteborg (Schweden).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48608/Rev ASX Announcement - Attefallshus - 200819 (clean)_de_PRcom.002.png

Attefalls 25kvadrat Liv, errichtet 2015, Särö (Schweden)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48608/Rev ASX Announcement - Attefallshus - 200819 (clean)_de_PRcom.003.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48608/Rev ASX Announcement - Attefallshus - 200819 (clean)_de_PRcom.004.jpeg

Attefalls Epic Wave 3, individuell errichtet 2016, Frölunda (Schweden)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48608/Rev ASX Announcement - Attefallshus - 200819 (clean)_de_PRcom.005.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48608/Rev ASX Announcement - Attefallshus - 200819 (clean)_de_PRcom.006.jpeg

Laufendes Attefalls-Projekt in Mellbystrand (Schweden)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48608/Rev ASX Announcement - Attefallshus - 200819 (clean)_de_PRcom.007.jpeg

Neues Attefalls-Modul CO2MPACT. Präsentiert auf dem Boston GreenFest https://youtu.be/2uRv0Gzoyck

Die Minihausprodukte von Attefallshus wurden auf dem Boston GreenFest von 16. bis 18. August 2019 präsentiert, wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 14. August angekündigt (weitere Informationen finden Sie unter www.bostongreenfest.org).

Niklas Madden, CEO von Attefallshus, sagte hinsichtlich der kommerziellen Kooperation mit ClearVue:

Wir fühlen uns geehrt und freuen uns, dieses Kooperationsabkommen mit ClearVue zu unterzeichnen, und erkennen beträchtliches Potenzial für die Integration der PV-Produkte von ClearVue in unsere bereits smarten Mikrohäuser.

Mikrohäuser bzw. in Schweden allgemein als Attefallshus bezeichnet, sind sehr kleine Häuser, die für gewöhnlich nicht größer als 25 (bald 30) Quadratmeter sind und wenig Platz für traditionelle dachbasierte Solar-PV bieten, zumal viele Mikrohausdesigns oftmals eine Dachterrasse mit vielen unserer eigenen Designs beinhalten - Oberflächenimmobilien für PV sind ein absoluter Luxus.

Während der Strombedarf dieser Häuser für gewöhnlich deutlich geringer ist als bei größeren, traditionelleren Häusern, gehen wir davon aus, dass das Produkt von ClearVue, wenn es bei diesen Häusern eingesetzt wird, für gewöhnlich auch in Verbindung mit herkömmlicher PV verwendet wird, um die Möglichkeiten der Stromerzeugung zu maximieren.

Von besonderem Interesse ist für uns jedoch die Möglichkeit, in und an den Fenstern integrierte Funktionen lokal zu betreiben - dies bedeutet möglicherweise eine kürzere Installationszeit und niedrigere Kosten für unsere Projekte. Durch den Einsatz von aktiven Glasmodulen, zu denen automatisierte Jalousien, elektrochrom schaltbares Glas, Kameras, Sicherheitssysteme, Smart-Home-Systeme usw. zählen, wird die Notwendigkeit einer späteren Ausstattung und Einbeziehung dieser Funktionen am Fenster, die für diese Art der Entwicklung immer häufiger eingesetzt werden, auf ein Minimum reduziert.

Das Produkt von ClearVue eignet sich auch hervorragend für die Mikrohausanwendung, zumal das Produktdesign von ClearVue für gewöhnlich dreifach oder doppelt verglast ist - was auf dem Markt in Skandinavien und Nordeuropa erwartet wird. Darüber hinaus weisen diese Mehrfachverglasungen auch fantastische schalldämmende Eigenschaften auf, die dem Eigentümer zugutekommen - eine ruhige Umgebung ist unerlässlich, wenn man auf so kleinem Raum lebt.

Victor Rosenberg, Executive Chairman von ClearVue, sagte hinsichtlich der Kooperation mit Attefallshus:

Herr Madden ist ein Vordenker der Mikrohaus-Bewegung und das Team von Attefallshus ist eine der führenden Entwicklungsgruppen für Mikrohäuser in Europa.

Wir freuen uns auf die Kooperation mit dem Team von Attefallshus, um die Produkte von ClearVue in den Mikrohausprojekten von Attefallshus in Skandinavien (und anderen Ländern) einzusetzen und zu verdeutlichen, wie sinnvoll das PV-Produkt von ClearVue bei der Integration in lokal betriebenen smarten Fassadenlösungen ist.

Die Kooperation mit Attefallshus wird auch unser erster Vorstoß auf den skandinavischen Markt sein und wir freuen uns auf die Erschließung dieses neuen Marktes.

Wir freuen uns darauf, den Markt darüber auf dem Laufenden zu halten, wie unsere Kooperation mit Attefallshus vorangeht und wann und wo die Mikrohausprojekte von Attefallshus, die das Produkt von ClearVue beinhalten, umgesetzt werden.

