Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Euro Futures Märkten am Montag um 1,7K Kontrakte gefallen ist. Das Volumen fiel die zweite Sitzung in Folge und zwar um 34,8K Kontrakte. EUR/USD Zwischenziel ist die 1,1140 Der fallende Preis inmitten des sinkenden Open Interest und Volumen signalisiert eine kurzfristige Abnahme ...

