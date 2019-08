Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Auch wenn die Renditeniveaus relativ zur Wirtschaftslage massiv verzerrt erscheinen, dürfte eine anhaltende Neubewertung zunächst unwahrscheinlich sein, so die Analysten der DekaBank.Die Kommentare von EZB-Ratsmitglied Rehn würden die Erwartungen auf ein umfangreiches geldpolitisches Paket der EZB am 12. September stützen. Wenn überhaupt könnte ein Impuls für höhere Renditen von den USA ausgehen, wo am 22. August das FED-Symposium in Jackson Hole beginne. Die scharfen Renditerückgänge in der vergangenen Woche dürften aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass auf diesen Renditeniveaus kaum noch Transaktionen in der Kasse stattfänden und die Marktbewegungen vor allem vom Derivatemarkt getrieben seien. Unterstützung für die Anleihemärkte komme weiterhin von der Politik, wo neben den anhaltenden Spannungen in Hongkong, den Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China auch die sich in dieser Woche zuspitzende politische Situation in Italien im Fokus stehe. (Ausgabe vom 19.08.2019) (20.08.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...