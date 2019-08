Empower Clinics Inc.: Empower Clinics beginnt den Handel an der OTCQB am 20. August 2019 unter dem Tickersymbol (OTC: EPWCF) DGAP-News: Empower Clinics Inc. / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung Empower Clinics Inc.: Empower Clinics beginnt den Handel an der OTCQB am 20. August 2019 unter dem Tickersymbol (OTC: EPWCF) 20.08.2019 / 09:24 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Empower Clinics beginnt den Handel an der OTCQB am 20. August 2019 unter dem Tickersymbol (OTC: EPWCF) VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA: 20. August 2019 - EMPOWER CLINICS INC. (CSE: CBDT) (Frankfurt 8EC) (OTC: EPWCF) ("Empower" oder das "Unternehmen"), ein vertikal integriertes und wachstumsorientiertes CBD-Biowissenschaftsunternehmen und ein in mehreren US-Bundesstaaten tätiger Betreiber von medizinischen Kur- und Wellnesskliniken gab heute bekannt, dass seine Stammaktien zur Markteröffnung am 20. August 2019 unter dem Börsenkürzel (OTC: EPWCF) am OTCQB Venture Market gehandelt werden. Empower Clinics Inc. (OTCQB: EPWCF) handelt jetzt am OTCQB Venture Market für junge und sich entwickelnde US-amerikanische und internationale Unternehmen. Die Unternehmen sind in ihrer Berichterstattung auf dem neuesten Stand und werden jährlich einem Überprüfungs- und Management-Zertifizierungsprozess unterzogen. Investoren finden Echtzeitkurse und Marktinformationen für das Unternehmen unter http://www.otcmarkets.com. Darüber hinaus werden die Empower-Aktien weiterhin an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Börsenkürzel "CBDT" sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse unter der WKN "A2JKED" notiert. "Unsere Notierung am OTCQB Venture Market in den USA ergänzt Empowers Notierungen an der kanadischen und der Frankfurter Wertpapierbörse und erweitert unsere Investitionsbasis, da wir unsere Wachstumsstrategie im globalen medizinischen Cannabis- und Wellnesssektor beschleunigen", sagte Steven McAuley, Empowers CEO. "Dies ist ein rechtzeitiger Meilenstein, da wir über eine robuste Pipeline von Aktivitäten verfügen, die mit der Produktentwicklung, der Geschäftsentwicklung, M & A und der gesamten Expansion des Unternehmens verbunden sind." Über OTC Markets Group Inc. Die OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) betreibt den OTCQX(R) Best Market, den OTCQB(R) Venture Market und den Pink(R) Open Market für 10.000 US-amerikanische und globale Wertpapiere. Über OTC Link(R) ATS und OTC Link ECN verbindet das Unternehmen ein vielfältiges Netzwerk von Broker-Dealern, die Liquiditäts- und Ausführungsservices anbieten. Mit OTC Markets können Anleger problemlos über einen Makler ihrer Wahl handeln und die Qualität der für Anleger verfügbaren Informationen verbessern. Um mehr darüber zu erfahren, wie OTC Markets besser informierte und effizientere Märkte schafft, besuchen Sie www.otcmarkets.com. Über Empower Empower ein vertikal integriertes und wachstumsorientiertes CBD-Biowissenschaftsunternehmen und ein in mehreren US-Bundesstaaten tätiger Betreiber von medizinischen Kur- und Wellnesskliniken. Das Unternehmen betreibt die Sun Valley Gesundheitskliniken, www.sunvalleyhealth.com, an neun Betriebsstandorten und für Franchisenehmer in den USA. Als CBD-Produkthersteller unter der Marke Solievo vertreibt das Unternehmen seine Produkte über Kliniken, online und über Einzelhandelspartner. Zurzeit werden in der neuen Extraktionsanlage des Unternehmens in Oregon Extraktionsverfahren entwickelt. Im Namen des Board of Directors Steven McAuley Chief Executive Officer Kontakte: Investoren: Steve Low Boom Capital Markets steve@boomcapitalmarkets.com Tel.: 647-620-5101 Steven McAuley CEO s.mcauley@empowerclinics.com Tel.: 604-789-2146 Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 20.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 859989 20.08.2019 ISIN CA29246V1040 AXC0078 2019-08-20/09:24