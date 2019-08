Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Erzeugerpreise steigen im Juli sehr verhalten

Der Preisauftrieb auf der Ebene der deutschen Produzenten ist im Juli sehr verhalten geblieben. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Erzeugerpreise nur um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich ein Anstieg um 1,1 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten exakt diese Preissteigerungen erwartet. Ohne Energie sank der Index der Erzeugerpreise im Juli um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im Jahresvergleich stellte sich ein Plus von 0,7 Prozent ein.

Chinas Zentralbank senkt neuen Referenzzins

Die chinesische Zentralbank hat ihren neuen Referenzzins gesenkt. Die People's Bank of China (PBoC) hat die einjährige "Loan Prime Rate" (LPR) am Dienstag auf 4,25 Prozent gesetzt nach 4,31 Prozent zuvor. Die fünfjährige LPR wurde auf 4,85 von 4,90 Prozent zurückgenommen. Die PBoC hatte ihren Leitzins am Wochenende de facto durch diesen neuen Referenzzinssatz ersetzt.

SPD und Grüne legen in Umfrage zu

Die SPD und die Grünen haben in einer aktuellen Wahlumfrage Zuwächse um je einen Prozentpunkt verbucht. Wäre am Sonntag Bundestagswahl käme die SPD auf 13 Prozent und die Grünen erreichten 24,5 Prozent, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend. AfD (14,5 Prozent), FDP (9 Prozent) und Linke (8 Prozent) hielten ihre Werte aus der Vorwoche.

Kramp-Karrenbauer zu Truppenbesuch im Irak

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) ist am Montag zu einem Besuch in Bagdad eingetroffen. Die Ministerin landete am Abend in der irakischen Hauptstadt, nachdem sie zuvor in Jordanien das dortige Einsatzkontingent der Bundeswehr auf dem Luftwaffenstützpunkt Al-Asrak besucht hatte.

Johnson wirbt für Nachverhandlung von Brexit-Abkommen

Der britische Premierminister Boris Johnson hat in einem Brief an EU-Ratspräsident Donald Tusk für neue Brexit-Verhandlungen geworben. Ein Austrittsabkommen mit der EU habe für seine Regierung "oberste Priorität", schrieb Johnson. Seine Regierung wolle mit "Energie und Entschlossenheit" daran arbeiten, ein Abkommen zu erzielen.

London besorgt über Festnahme von Konsulatsmitarbeiter in Hongkong

Die Regierung in London hat sich besorgt über die mögliche Festnahme eines Mitarbeiters des britischen Konsulats in Hongkong gezeigt. "Wir sind äußerst besorgt über Berichte, wonach ein Mitglied unseres Teams bei seiner Rückkehr von Shenzhen nach Hongkong festgenommen wurde", teilte das britische Außenministerium mit. London rief die chinesischen Behörden auf, zur Aufklärung des Falls beizutragen.

Twitter und Facebook werfen China Manipulationskampagne zu Hongkong vor

Twitter und Facebook haben China vorgeworfen, über die Online-Plattformen gezielt Stimmung gegen die Demokratiebewegung in Hongkong zu machen. Twitter erklärte, eine "staatlich unterstützte" Informationskampagne gegen die Protestbewegung aufgedeckt zu haben. Zahlreiche Nutzerkonten hätten "koordiniert" agiert, um Botschaften über die Proteste in Hongkong zu verbreiten. Deswegen seien 936 Konten gesperrt worden.

Spanische Regierung kritisiert Salvini in Streit um "Open Arms" scharf

Im Streit um das Flüchtlings-Rettungsschiff "Open Arms" hat die spanische Regierung den italienischen Innenminister Matteo Salvini scharf kritisiert. Spaniens Verteidigungsministerin Margarita Robles sagte, Salvinis Vorgehen sei "eine Schande für die gesamte Menschheit". Der Vorsitzende der ausländerfeindlichen Lega-Partei verfolge "ausschließlich" wahltaktische Ziele.

Moskau untersucht nach Protesten "ausländische Einmischung"

Das russische Parlament hat nach den Protestkundgebungen der vergangenen Wochen eine Untersuchung zu einer "ausländischen Einmischung" in die russische Innenpolitik eingeleitet. Duma-Präsident Wjatscheslaw Wolodin sagte nach Berichten russischer Nachrichtenagenturen, Diplomaten und Journalisten aus dem Ausland sollten vor einen Parlamentsausschuss geladen werden, um sich zu den Vorwürfen zu äußern.

Palästinenserpräsident entlässt wegen Finanzkrise alle Berater

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat wegen einer Finanzkrise im Westjordanland alle seine Berater entlassen. In einer von der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa veröffentlichten kurzen Mitteilung seines Büros wurden keine Details zur Zahl der Berater oder den mit dem Schritt verbundenen Einsparungen erwähnt.

Trump fordert Zinssenkung um 100 Basispunkte, neue Anleihekäufe

US-Präsident Donald Trump hat die US-Notenbank zu einer kräftigen Zinssenkung aufgefordert und erneut Fed-Chairman Jerome Powell massiv wegen dessen "horrendem Mangel an Visionen" kritisiert. Die Fed solle den Leitzins um 100 Basispunkte senken. Gleichzeitig bekräftigte Trump seine Überzeugung, dass die US-Wirtschaft stark sei. Der Präsident schrieb in einer Reihe von Twitter-Nachrichten auch, dass die Fed ihr Programm zum Kauf von Anleihen aus der Krisenzeit wieder aufnehmen sollte, um die langfristigen Kreditkosten zu senken.

Rosengren steht Zinssenkungen aktuell skeptisch gegenüber

US-Notenbankgouverneur Eric Rosengren von der Fed-Filiale in Boston bleibt skeptisch gegenüber der Notwendigkeit, die kurzfristigen Zinsen zu senken. Im Fernsehen fügte er hinzu, dass es aktuell kein guter Zeitpunkt für die Federal Reserve sei, in unruhigen Zeiten den künftigen Zinspfad mit Nachdruck zu signalisieren. "Wir sollten uns auf Arbeitslosigkeit und Inflation in den USA konzentrieren und ich denke, wir befinden uns an einem ziemlich guten Ort. Es entstehen Kosten bei geldpolitischen Lockerungen, wenn diese nicht notwendig sind", sagte der Geldpolitiker.

Trump telefoniert mit Regierungschefs von Indien und Pakistan

Im Kaschmir-Konflikt hat US-Präsident Donald Trump mit den Regierungschefs von Indien und Pakistan, Narendra Modi und Imran Khan, telefoniert. Er habe beide Seiten aufgerufen, die "Spannungen in Kaschmir" abzubauen, schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Ein schwierige Situation, aber gute Gespräche!"

Pompeo kritisiert Freigabe von iranischem Öltanker vor Gibraltar

US-Außenminister Mike Pompeo hat die Freigabe des vor Gibraltar festgesetzten iranischen Öltankers kritisiert. Der Schritt sei "sehr bedauerlich", sagte Pompeo im Sender Fox News. Die USA hatten von Gibraltar vergeblich verlangt, den inzwischen in "Adrian Darya-1" umbenannten Tanker dauerhaft zu beschlagnahmen. Der Supertanker stach daraufhin am Sonntagabend in See.

Auch US-Bundesstaaten untersuchen Marktmacht von Big Tech - Kreise

Den großen US-Technologiekonzernen droht offenbar auch von Seiten der US-Bundesstaaten Ungemach. Eine Gruppe von Staatsanwälten der Bundesstaaten bereite eine gemeinsame Kartelluntersuchung vor, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Der Startschuss könne offiziell im September fallen.

Studie: Hitzewellen und Starkregenperioden werden länger dauern

Die Länder der Nordhalbkugel müssen infolge der Erderwärmung nicht nur mit intensiveren, sondern auch mit längeren Hitzeperioden rechnen. Das geht aus einer Studie der Humboldt-Universität (HU) und des Climate Analytics Instituts in Berlin hervor, die in der Fachzeitschrift Nature Climate Change veröffentlicht wurde. Demnach werden auch die Zeiten extremer Trockenheit und die Starkregenperioden im Sommer länger andauern.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz Juli Handelsbilanz Überschuss 2,7 Mrd CHF

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2019 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.