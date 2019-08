Der DAX hat über die letzten Wochen erheblich an Wert verloren und eine regelrechte Berg-und-Tal-Fahrt hinter sich gebracht. In diesen Zeiten kann sich einem der Magen umdrehen, wenn man die starken Kursausschläge in beide Richtungen sieht. Doch trotz aller Kursverluste gibt es auch einzelne Aktien, die massiv an Wert gewonnen haben. An dieser Stelle möchte ich dir zwei der Unternehmen vorstellen, die mir aufgefallen sind. 1. Varta - der Batterieproduzent (+187 %) Batterien sind angesichts der steigenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...