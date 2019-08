Neue Board-Ernennung: Ergomed beruft Ian Johnson als Non-Executive Director in den Aufsichtsrat DGAP-News: Ergomed plc / Schlagwort(e): Personalie Neue Board-Ernennung: Ergomed beruft Ian Johnson als Non-Executive Director in den Aufsichtsrat 20.08.2019 / 09:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Neue Board-Ernennung Ergomed beruft Ian Johnson als Non-Executive Director in den Aufsichtsrat Guildford, UK - 20. August 2019: Ergomed plc (Ergomed; AIM: ERGO LN; Xetra: 2EM GR), ein Anbieter spezialisierter Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie, freut sich bekannt zu geben, dass Herr Ian Johnson mit sofortiger Wirkung als Non-Executive Director in den Aufsichtsrat der Gesellschaft berufen wurde. Herr Johnson blickt auf eine umfangreiche berufliche Laufbahn in der Life-Sciences-Branche zurück. In dieser Zeit war er Board-Mitglied einer Reihe von privaten und börsennotierten Gesellschaften. Er war Gründer und CEO von Biotrace International plc, einem führenden Anbieter von mikrobiellen Schnelltestsystemen. Biotrace war bis zum Verkauf der Gesellschaft an 3M im Dezember 2006 börsennotiert. Herr Johnson war von 2009 bis 2015 als Non-Executive Chairman der Celsis Group Ltd. sowie als Chairman von Cyprotex plc tätig, einem Auftragsforschungsunternehmen, das im Jahr 2016 von der Evotec AG übernommen wurde. Danach war er Chairman der Quantum Pharma plc, die 2017 durch die Clinigen Group plc akquiriert wurde. Seit 2016 fungierte er als Executive Chairman von Bioquell plc bis zu deren Übernahme durch Ecolab Inc. im Jahr 2019. Dr. Miroslav Reljanovi, Executive Chairman von Ergomed, kommentierte: "Wir freuen uns, Ian als neues Board-Mitglied willkommen zu heißen. Mit seiner Ernennung setzen wir unsere Reihe von Maßnahmen fort, die wir vor mehr als einem Jahr eingeleitet haben, um das langfristige Wachstum von Ergomed durch eine Fokussierung auf unser Dienstleistungs-Geschäft voranzutreiben und unser Board und Management Team zu stärken. Ian hat seine berufliche Karriere in der Life-Sciences-Branche verbracht und hat durch seine Erfolge nachweislich dazu beigetragen, Shareholder Value zu generieren. Wir arbeiten weiter daran, Ergomed zu einem unabhängigen, führenden mittelständischen CRO mit einem globalen Geschäft zu entwickeln und sind überzeugt, dass Ian hier einen wichtigen Beitrag leisten wird." Ian Johnson fügte hinzu: "Ich freue mich sehr, dem Board von Ergomed zu einer besonders spannenden Zeit beizutreten. Ergomed ist im Markt der klinischen Dienstleistungsanbieter mit einer sehr robusten Plattform positioniert, die sich durch ein differenziertes Angebot - der Kombination aus spezialisierten Dienstleistungen im Auftragsforschungs- sowie im Pharmakovigilanzbereich - auszeichnet. Die Gesellschaft hat sich in der letzten Zeit sehr stark entwickelt, ist Cashflow positiv und schuldenfrei. Ich freue mich, gemeinsam mit den anderen Mitgliedern des Aufsichtsrats darauf hinzuarbeiten, die geplante Strategie weiter umzusetzen, um das enorme Potenzial der Gesellschaft für anhaltendes Wachstum weiter auszuschöpfen." Ergomed bestätigt, dass es in Bezug auf aktuelle und frühere Aufsichtsratsmandate über die im nachstehenden Abschnitt offengelegten Positionen hinaus im Zusammenhang mit Herrn Ian Johnsons Ernennung keine weiteren Angaben gibt, die gemäß Regel 17 Paragraph (g) des Plan 2 (Schedule Two) der AIM-Regeln für Unternehmen veröffentlicht werden müssen. Herr Ian Roy Johnson, 66, hatte in den vergangenen fünf Jahren die folgenden Aufsichtsratsmandate inne: Aktuel- Klenitise Ltd le Auf- sichts- rats- manda- te: Auf- Development Bank of Wales PLC MDH Defence Ltd Quantum Pharma sichts- PLC Biofortuna Ltd Cyprotex PLC Lumora Ltd Celsis Group Ltd rats- Toximet Ltd Bioxyquell Ltd Bioquell UK Ltd Bioquell SAS manda- Bioquell Global Logistics (Ireland) Ltd Bioquell Inc Bioquell te der Defence Inc Bioquell Professional Services Inc Bioquell Asia letz- Pacific Pte Ltd Bioquell Technology (Shenzhen) Ltd Bioquell ten Technology Canada Ltd Bioquell PLC fünf Jahre: Gesellschaften, die in die Insolvenzverwaltung gingen und bei denen Gläubiger aufgrund eines Konkurses Geld verloren haben: Pure Options Solutions - Insolvenzverwalter am 30. November 2010 eingesetzt. Der geschätzte Verlust für Investoren und Gläubiger beläuft sich auf £4,49 Mio. Toximet Limited - Insolvenzverwalter am 17. November 2015 eingesetzt. Der geschätzte Verlust für Investoren und Gläubiger beläuft sich auf £0,83 Mio. Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass die einzig offizielle Pressemitteilung die vom Unternehmen in englischer Sprache veröffentlichte Meldung ist. Die obige Übersetzung dient lediglich der vereinfachten Informationsbereitstellung. - Ende - Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: MC Services AG Medienkontakt für Deutschland & Investor Relations Kontinentaleuropa Anne Hennecke Tel.: +49 211 529252 22 Anne.hennecke@mc-services.eu Über Ergomed Ergomed bietet spezialisierte Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie an, die alle Phasen der klinischen Entwicklung, die Überwachung der Arzneimittelsicherheit und die Dokumentation medizinischer Daten nach der Zulassung (Pharmakovigilanz) umfassen. Das schnell wachsende, profitable Dienstleistungsspektrum des Unternehmens beinhaltet ein breites Angebot qualitativ hochwertiger Contract Research und Trial Management Services (CRO) unter der Marke Ergomed, ein branchenführendes Angebot spezialisierter Pharmakovigilanz-(PV)-Lösungen, die unter der Marke PrimeVigilance zusammengefasst werden, sowie international anerkannte Fachkompetenz im Bereich der Entwicklung von Arzneimitteln für seltene Erkrankungen (Orphan-Arzneimittel) unter der PSR Marke. Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://ergomedplc.com