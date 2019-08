SchweizPfäffikon (ots) - Die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG hat nach einer umfassenden Analyse und nach einem mehrstufigen Auswahlprozess die Alturos Destinations AG als bevorzugten Partner für die digitale Vermarktung der Leistungen der Schifffahrtsgesellschaft und ihrer Partner ausgewählt.



Die grösste Schifffahrtsgesellschaft der Schweiz und Alturos Destinations AG haben es sich zum Ziel gesetzt, die Buchung und den Aufenthalt des Gastes am Vierwaldstättersee durch einen digitalen Service noch wertvoller und unvergesslicher zu gestalten. Gilberto Loacker, Verwaltungspräsident von Alturos Destinations freut sich nach einem langen Auswahlverfahren umso mehr über die Kooperation:



Die SGV ist für die Digitalisierung der Region Luzern und Vierwaldstättersee ein strategisch wichtiger Partner. Entsprechend sind wir stolz auf die neu geschlossene Partnerschaft. Wir werden mit unseren digitalen Vertriebswerkzeugen neue Wege zur Vermarktung von Tourismusleistungen in die Region bringen und die Gäste wie auch die Leistungsträger mit modernster Technologie überraschen.



Alturos Destinations überzeugt mit umfangreichem Ecosystem



Durch digitale Marketing- und Verkaufsmöglichkeiten verbindet die Alturos Destinations AG touristische Regionen nachhaltig mit ihren Gästen. Gemeinsam mit der Tourismusregion werden digitale Strategien entwickelt und durch das umfangreiche Ecosystem und die technischen Möglichkeiten direkt für den Kunden implementiert.



Peaksolution ermöglicht es den Kunden, touristische Dienstleistungen zu digitalisieren und in einem One-Stop-Shop dem Gast zur Buchung einfach zugänglich zu machen. Mit dem digitalen Gast kann dann entlang seiner Customer Journey in der Region anhand von Kommunikations- und CRM Werkzeugen ereignisbasiert kommuniziert werden.



Kooperation mit Aussicht



Waren es bisher grossteils Bergbahnen und Tourismusregionen in den Bergen, beschreitet nun erstmals auch eine grosse Schifffahrtsgesellschaft in Kooperation mit Alturos Destinations den Schritt in eine digitale Zukunft. Die Alturos Destinations AG blickt dabei einer langfristigen Kooperation entgegen, denn die touristische Digitalisierung soll sich nicht nur auf die Schifffahrtsleistungen und dessen Gastronomie beschränken. Werner Lüönd, Leiter Marketing & Sales der SGV AG, forciert zukünftig eine Digitalisierung der gesamten Region und den Partnerorganisationen.



Alturos Destinations AG hat uns im Auswahlprozess mit ihren innovativen und modularen Lösungen im digitalen Bereich überzeugt. Wir freuen uns daher sehr, in einem ersten Schritt die Digitalisierung des Vertriebsprozesses gemeinsam mit dem kompetenten Partner Alturos Destinations AG an unserer Seite umzusetzen.



Factbox Alturos Destinations



Alturos Destinations ist ein internationaler Key Player, welcher mit seinen Lösungen für eine perfekte Planung und Umsetzung von Digitalisierungsstrategien im Tourismus sorgt.



Mit Skiline, der grössten Wintersport-Community der Welt, ist Alturos Destinations Marktführer im Bereich des digitalen Entertainments im Wintersport. Mit Skiline lassen sich emotionale Erlebnisse inszenieren, wobei sich die Gäste aufgrund der spektakulären Bilder noch lange an ihren Aufenthalt erinnern. Mit EMMA bietet Alturos Destinations eine voll integrierte Plattform zur individuellen digitalen Gästekommunikation an. Mit persönlichem und digitalem Content eröffnen sich viele neue Möglichkeiten im Marketing.



Alturos Destinations hat sich mit Peaksolution dem digitalen Vertrieb von Dienstleistungen über einen One-Stop-Shop im Internet verschrieben und nimmt damit die Führungsrolle im Bereich des touristischen E-Commerce alpiner Regionen ein.



