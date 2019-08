Potsdam (ots) - Wie setzt man kreative Ideen in Prototypen um und testet sie? Eine Antwort darauf vermittelt ein vierwöchiger kostenloser Onlinekurs auf der IT- und Innovations-Lernplattform openHPI. Das deutsche Hasso-Plattner-Institut (HPI) setzt damit einen vorläufigen Schlusspunkt unter seine Einführungen in die Innovationsmethode Design Thinking. Der englischsprachige Gratis-Kurs, der für jedermann offen und überall abrufbar ist, startet am 28. August. Anmelden kann man sich unter https://open.hpi.de/courses/prototype2019.



Wie bei den vorangegangenen Kursen aus 2017 und 2018 führen Karen von Schmieden, Mana Taheri und Lena Mayer durch das Programm. Sie arbeiten als Forscherinnen im HPI-Stanford Design Thinking Research Program und als Coaches an der HPI School of Design Thinking oder der HPI Academy. Die drei wollen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nunmehr die grundlegenden Methoden für die schnelle Entwicklung einfacher, interaktiver Prototypen sowie für die Durchführung von Nutzertests näherbringen. Zum Programm gehört auch die Auswertung des Feedbacks potenzieller Nutzer.



Der Massive Open Online Course ist das dritte Modul einer Reihe, die 2017 mit dem Thema "Inspirations for Design - A Course on Human-Centered Research" begonnen wurde. 2018 folgte der Kurs "Human-Centered Design: From Synthesis to Creative Ideas". Beide Angebote sind - ebenso wie die allgemeine Einführung "Beyond Brockhaus Thinking: With Design Thinking to a Networked Culture" im Archiv der Lernplattform openHPI für das Selbststudium nach wie vor verfügbar. Für das neuste Angebot zum Prototyping und Testen muss man nicht unbedingt an den vorangegangenen Kursen teilgenommen haben.



Mehr als 16.000 Interessenten aus aller Welt schrieben sich für die bisherigen Online-Kurse zum Innovationsansatz Design Thinking ein. Er wird in immer mehr Organisationen und Unternehmen angewendet, um komplexe Probleme anzugehen und innovative Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln, bei denen Nutzerbedürfnisse im Mittelpunkt stehen. Das deutsche Hasso-Plattner-Institut (HPI), das Design Thinking als europäischer Pionier lehrt und erforscht, will mit den Kursen Menschen in aller Welt helfen, sich kreativ und innovativ auf die Herausforderungen der digitalen Transformation einzustellen.



Durchschnittlich gut drei Stunden Zeitaufwand pro Woche sind nach Angaben des Instituts erforderlich, um den Stoff zu erarbeiten. Als Zielgruppe nennt es "alle, die im Alltag auf völlig neue Ideen kommen und im Beruf innovative Produkte und Dienstleistungen erfinden wollen".



Original-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell","button":{"url":"http://ots.de/yDQ3lO","label":"zur kostenlosen Anmeldung:"},"published":"2019-08-20T09:30:05","language":"de","company":{"id":22537,"url":"https://www.presseportal.de/nr/22537","name":"HPI Hasso-Plattner-Institut","logo":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/big/1a7b71a8-5968-428f-ad15-caa718a189e9/logo"},"keywords":{"keyword":["Bildung","Design","Hochschule","Computer","Bild"]},"media":{"image":[{"id":595941,"url":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/story_big/2d673795-2dc4-4260-b27a-19a2a8e61e94/KayH20180911-3W6A8867.jpg","name":"KayH20180911-3W6A8867.jpg","previews":{"tiny":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/story_tiny/2d673795-2dc4-4260-b27a-19a2a8e61e94/KayH20180911-3W6A8867.jpg?crop=19,0,75,75","small":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/story_small/2d673795-2dc4-4260-b27a-19a2a8e61e94/KayH20180911-3W6A8867.jpg","big":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/story_big/2d673795-2dc4-4260-b27a-19a2a8e61e94/KayH20180911-3W6A8867.jpg"},"caption":"Prototypen bauen und testen: Neuer Onlinekurs hilft beim Design Thinking. Prototypen bauen; Design Thinking; Innovationsmethode; Kreativität; Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/22537 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/HPI Hasso-Plattner-Institut/HPI/Kay Herschelmann"","type":"image"}]},"short":"http://ots.de/426b96"},{"id":4352917,"url":"https://www.presseportal.de/pm/50272/4352917","title":"Gesundheitswesen: Jeder zweite Bürger ist unzufrieden mit dem digitalen Fortschritt / Studie zur Digitalisierung europäischer Gesundheitssysteme veröffentlicht","body":"Hamburg (ots) - Es krankt bei der digitalen Transformation bei Kliniken, Krankenkassen und Arztpraxen in Deutschland. Mehr als jeder dritte Bürger (35 Prozent) stuft die Digitalisierung des Gesundheitswesens hierzulande als rückständig ein. Jeder Zweite ist mit dem Entwicklungsstand unzufrieden, beispielsweise mit der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte und dem Datenaustausch. Das sind Ergebnisse der Studie "European Study on the Digitalisation of the Healthcare Pathways" von Sopra Steria Consulting, für die 1.200 Bürgerinnen und Bürger sowie 35 Gesundheitsexperten aus Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Norwegen und Spanien befragt wurden.



Mit ihrem grundsätzlichen Urteil zur Digitalisierung im Gesundheitswesen sind die Deutschen nicht allein. In Frankreich und Spanien bewertet ein ähnlich großer Anteil Bürgerinnen und Bürger die digitale Transformation ihres Gesundheitssystems als rückständig. Anders in Großbritannien: Dort sieht zwar die Mehrheit der Bevölkerung (57 Prozent) insgesamt eine Verschlechterung der medizinischen Versorgung in den vergangenen zehn Jahren. Das Angebot digitaler Gesundheitslösungen bezeichnet allerdings nur jeder Vierte als unterdurchschnittlich.



Größere Unterschiede bestehen bei der Zufriedenheit mit einzelnen Vorhaben. In Frankreich und Spanien ist beispielsweise rund jeder zweite Befragte zufrieden mit der Lösung einer elektronischen Krankenakte in seinem Land, in Deutschland sind es nur 27 Prozent. Vor allem in Norwegen und Belgien sind es deutlich weniger Menschen, die schlechte Noten an den digitalen Ausbau ihres Gesundheitssystems vergeben. Nur 18 beziehungsweise 15 Prozent halten ihr Gesundheitswesen für digital wenig fortschrittlich. Nach Meinung der befragten europäischen Gesundheitsexperten gehört Belgien zu den europäischen Ländern, die die digitale Transformation der Gesundheitsversorgung systematisch eingeleitet haben. Norwegen gilt generell als Musterschüler für systematische und pragmatische Digitalisierung.



Experten mahnen koordinierte Digitalisierungsstrategie und schnelleres Tempo an



Die zuständigen Akteure in Deutschland zögern dagegen häufiger mit Reformvorhaben. Die befragten Gesundheitsexperten identifizieren als Digitalisierungsbremser in Deutschland das föderale System. Zu viele Insellösungen und inkompatible IT-Landschaften stehen einer systematischen und flächendeckenden Einführung digitaler Anwendungen sowie der Entwicklung neuer Versorgungsmodelle im Wege. Dazu kommen immer wieder geäußerte Datensicherheitsbedenken als Begründung für ein Abwarten bei der Einführung neuer Lösungen und Geräte. Diese Barrieren ließen sich allerdings durch Standards und Kontrollen der Anbieter überwinden, so die Einschätzung der Experten.



Ein zu langes Zögern würde dagegen den Verlust von Datensouveränität an Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft (GAFAM) bedeuten. Noch ist das Vertrauen der Bevölkerung in die Gesundheitsexpertise der Internetkonzerne gering. Nur fünf Prozent der Bundesbürger würden Hinweisen der GAFAM-Apps auf mögliche Krankheiten auf Basis ihrer Daten vertrauen. 68 Prozent vertrauen dagegen Ärzten, Kliniken und Krankenkassen.



Bevölkerung in Deutschland ist bereit für mehr Digitalisierung



Allerdings wird der Druck der Digitalbranche auf die Akteure im Gesundheitswesen künftig zunehmen, genauso wie der aus der Bevölkerung. Die Bürgerinnen und Bürger wünschen sich mehrheitlich Verbesserungen und sehen den Mehrwert digitaler Angebote: Drei von vier Befragten gehen davon aus, dass digitale Lösungen die Diagnose, Behandlung und die Prävention von Krankheiten signifikant verbessern. Das Monitoring von Vitaldaten, der Austausch zwischen den Kliniken, Hausärzten und Krankenkassen sowie digitale Mehrwerte durch die elektronische Gesundheitskarte sollten bei den Akteuren Priorität haben. 73 Prozent der Befragten würden zudem deutlich mehr Daten zu ihrer elektronischen Krankenakte senden, wenn eine zufriedenstellende Lösung zur Verfügung stände. Die gesetzlichen Krankenkassen müssen Versicherten erst ab 2021 eine elektronische Patientenakte anbieten. Zum Vergleich: In Norwegen und Belgien gibt es jetzt schon mehr Initiativen und dadurch eine größere Verbreitung.



Zentrale Plattformlösung als Digitalisierungsturbo



"Die Deutschen sind längst bereit für digitale Angebote in der Gesundheitsversorgung. Die Technik dafür ist ebenfalls vorhanden, nun müssen die Akteure nachziehen", sagt Dr. Tina Wulff, Senior Consultant Digital Healthcare bei Sopra Steria Consulting. Die Fachexpertin plädiert für den Aufbau eines digitalen Gesundheitsökosystems, um den Reformstau aufzulösen: "Es fehlen Lösungen, die speziell auf die Versorgungslandschaft im deutschen Gesundheitswesen zugeschnitten sind und flächendeckend ausgerollt werden können. Eine digitale Plattform wäre ein Ansatz, um alle Akteure mit ihren heterogenen Systemen zu vernetzen und digitale Gesundheitsservices für die breite Masse anbieten zu können - nach festgelegten Sicherheitsstandards", so Dr. Tina Wulff.



Zur Studie: http://bit.ly/PI_HealthcareStudie_Überblick



