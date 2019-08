Im Vorfeld der Gamescom, die am heutigen Dienstag offiziell ihre Pforten öffnet, hat die Deutsche Telekom einen neuen Cloud-Gaming-Dienst vorgestellt. Der DAX-Konzern adressiert damit einen lukrativen Markt - doch die Konkurrenz ist in diesem Bereich mit Weltkonzernen wie Microsoft oder Alphabet auch riesig.Der Dienst der Deutschen Telekom trägt den Namen Magenta Gaming und soll es ermöglichen, aktuelle Videospiele zu streamen und auf unterschiedlichen Endgeräten zu spielen. Am 24. August soll das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...