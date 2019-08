Ein US-Konzern macht aus alten Akkus von Elektroautos Speicher für Sonnenstrom. In Oslo versorgen diese bereits ein Stadion - und könnten eines Tages ganze Stromnetze stabilisieren.

Das Bislett-Stadion in Oslo ist aus der Mode gekommen. Der ovale Bau von 1922 liegt mitten in der Altstadt. Es gibt keine Parkplätze. Fußballclubs mögen diese Spielorte nicht: zu flach, zu weitläufig, zu windig und kaum Sitzplätze. Doch die äußerlich altmodische Kampfbahn birgt ein hochmodernes Geheimnis: Die Stadion-Katakomben beherbergen eine der derzeit größten Pilotanlagen, um alte Akkus aus Elektroautos weiterzuverwenden.

Zwar halten Batterien aus Lithium-Ionen-Zellen, wie sie in modernen E-Autos verbaut werden, Laborversuchen zufolge locker 1300 bis 3000 Ladevorgänge durch. Das genügt bei größeren Akkus für bis zu 600.000 Kilometer Laufleistung - so weit kommt kaum ein Benzinmotor. Dennoch treibt die Frage, was mit den Akkus geschehen soll, wenn sie für das Elektroauto nicht mehr gut genug sind, die Autoindustrie, Forscher und Politiker um. Denn bei der Herstellung werden große Mengen Rohstoffe gebraucht: Lithium, Nickel, Grafit, Kupfer, Aluminium, Kobalt. Bis zu 1000 Mal mehr Lithium als in einem Handyakku stecken in einem E-Auto.

"Wegen dieses hohen Materialaufwands werden derzeit überall auf der Welt neue Recyclingverfahren für Lithium-Ionen-Zellen entwickelt", sagt Martin Faulstich, Professor für Energie- und Rohstofftechnik und langjähriger Vorsitzender des Sachverständigenrates der Bundesregierung für Umweltfragen. "Die Frage ist aber, wann überhaupt größere Mengen gebrauchter Akkus im Recycling ankommen werden."

Denn es gibt Konkurrenz. Vorher, glauben Fachleute, haben die alten Akkus noch ein Zweitleben außerhalb des Elektroautos. In einer aktuellen Studie kommt das Umweltbundesamt (UBA) zum Ergebnis, dass es für eine Zweitverwertung der Autoakkus "ein erhebliches, bisher ungenutztes Potenzial" gibt. "In stationären Anwendungen wie Stromspeichern sind die Ladezyklen viel harmloser als in E-Autos", sagt Martin Winter, der in Münster an der Uni und am Helmholtz-Institut forscht. Weil die Akkus dort langsamer ge- und entladen werden als im Auto, fließen geringere Stromstärken in der Zelle. "Das leisten Lithium-Zellen ohne Weiteres noch ein paar Jahre, nachdem sie im Auto ausgemustert wurden", ist Winter überzeugt. Das UBA kalkuliert mit einer zusätzlichen Lebensdauer der Akkus in Zweitverwendung von zehn Jahren. Nissan schätzt, dass seine Autoakkus bis zu 22 Jahre im Zweitleben durchhalten. "Der Umweltvorteil ist evident, da durch das Second Life die Produktion von Neubatterien vermieden wird", heißt es in der UBA-Studie.

So ...

Den vollständigen Artikel lesen ...