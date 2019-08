Braunschweig (ots) - Nachdem Microsoft vor zwei Jahren das Netzwerk LinkedIn gekauft hat, launcht Microsoft nun das LinkedIn basierte Profile Targeting für die Werbeplattform Microsoft Advertising.



LinkedIn - Die Trumpfkarte von Microsoft



Die Möglichkeit LinkedIn Zielgruppen anhand von Profildaten anzusprechen, gibt es zukünftig nur bei Microsoft Advertising ehemals Bing Ads. Die Funktion bietet Werbetreibenden neue Möglichkeiten in der Zielgruppenansprache. Da Microsoft LinkedIn besitzt, wird Google Ads diese Funktion voraussichtlich nicht anbieten können. Marian Wurm, geschäftsführender Gesellschafter und Gründer der Löwenstark Online-Marketing GmbH, ist sich sicher, dass dies zukünftig zu einem Wettbewerbsvorteil von Microsoft Advertising werden kann.



Karrierenetzwerk wird neues Spielfeld für Online Marketing



Das LinkedIn Profile Targeting kann mit Hilfe von Microsoft Advertising auf Kampagnen- oder Anzeigengruppenebene angewendet werden. Potentielle Kunden können nach ihrem Unternehmen, ihrer Branche und ihrer Stellenfunktion adressiert werden. Verfügbar ist das Zielgruppen-Targeting für Suchkampagnen, Kampagnen mit dynamischen Suchanzeigen, Microsoft Shopping Campaigns und Zielgruppenkampagnen. Die entscheidenden Vorteile der neuen Targeting-Option liegen für Marian Wurm auf der Hand: "Vor allem Werbetreibende im B2B-Bereich profitieren durch die präzise Zielgruppenansprache. Klick-Gebote individuell für spezifische Unternehmen, Branchen oder Berufsgruppen anzupassen und die PPC-Werbung zielgruppengenau auszusteuern, ermöglichen eine maximal optimierte Auslastung des Kampagnenbudgets."



Das Soziale Netzwerk LinkedIn kann laut Statistiken inzwischen mehr als 610 Millionen registrierte Nutzer aufweisen (Stand Januar 2019). Einhergehend mit den Nutzerzahlen steckt viel Potential in dem Business Netzwerk. Die Wahrscheinlichkeit, dass die eigenen B2B-Kunden auf LinkedIn erreicht werden können, ist immens hoch. Aus diesem Grund bietet das Profile Targeting Unternehmen eine spannende und wirkungsvolle Werbemöglichkeit.



Über die Löwenstark



Die Löwenstark-Gruppe (www.loewenstark.com) gehört mit über 5.000 Kundenprojekten in 18 Jahren zu den erfahrensten und erfolgreichsten Agenturen für Online-Marketing in Zentraleuropa. Rund 150 Mitarbeiter arbeiten an zehn Standorten in allen Disziplinen des Online-Marketings für nationale und internationale Kunden. Dabei werden Teillösungen wie Suchmaschinen-Optimierung, Affiliate-, E-Mail-, Social Media- und Mobile-Marketing oder auch Google Adwords-Kampagnen angeboten. Der Schwerpunkt jedoch liegt auf Gesamtansätzen unter Berücksichtigung sämtlicher erforderlicher Tools.



