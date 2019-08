DGAP-Media / 2019-08-20 / 10:03 *WHU und CIMA starten Weiterbildung für Top-Manager* *Düsseldorf/Warschau/London, 20. August 2019: Die WHU - Otto Beisheim School of Management und das Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) bieten im Rahmen ihrer Kooperation ein neues Weiterbildungsprogramm an. Entwickelt für Spitzenführungskräfte, vermittelt das CIMA CFO Programm Inhalte aus den Bereichen Finance und Accounting und ermöglicht außerdem den Erwerb einer international angesehenen Berufsqualifikation.* "Senior Finance Manager haben aufgrund ihrer immensen Verantwortung und den damit verbundenen unzähligen Aktivitäten und Verpflichtungen leider kaum Zeit, sich der eigenen professionellen kontinuierlichen Weiterbildung zu widmen. Das CIMA CFO Program richtet sich als "fast-track"-Kurs mit inhaltlichen Schwerpunkten in den Bereichen Strategisches Management und Risikomanagement sowie Finanzstrategie an C-Level-Führungskräfte und erfahrene Führungskräfte", so Jakub Bejnarowicz, Associate Director Europe, CIMA. Das CIMA CFO Program wurde bereits in anderen Ländern erfolgreich eingeführt, so zum Beispiel in Großbritannien, Polen, China und Afrika. "Wir freuen uns, in Deutschland diesen Schritt gemeinsam mit der WHU zu unternehmen", fügt Jakub Bejnarowicz hinzu. "Das CIMA CFO Program stellt eine attraktive Erweiterung unseres bereits umfassenden Kursangebotes dar", so Dr. Rebecca Winkelmann, Managing Director, WHU Executive Education. Bewerben können sich CFOs, CEOs und Führungskräfte aus dem Bereich der Finanzfunktion oder Kandidaten, die über einen Finance-Abschluss oder einen MBA/Master im Bereich Controlling oder Accounting verfügen. Mindestens zehn Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Accounting, Controlling, Finanzen und Management stellen ein weiteres Bewerbungskriterium dar. Die Kurssprache ist Englisch. "Der Launch des CIMA CFO Program ist ein weiterer Schritt unserer intensiven Kooperation mit CIMA", betont Prof. Dr. Utz Schäffer, Direktor des Instituts für Management und Controlling (IMC) an der WHU. "Gemeinsames Ziel ist es, mit gebündelten Kräften die Kompetenzen von Controllern und Finance Professionals in Deutschland zu fördern und zu stärken." Weitere gemeinsame Programme sind geplant. Weitere Informationen: www.cimaglobal.com/CFOProgramGermany [1] ee.whu.edu/cima-cfo [2] Das Chartered Institute of Management Accountants (CIMA): Das Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) wurde 1919 gegründet und ist der weltweit führende und größte Berufsverband von Management Accountants. Als Teil der Association of International Certified Professional Accountants (die Association) sind seine Mitglieder und Studenten in 179 Ländern tätig. Sie arbeiten in der Industrie, im Handel, für den öffentlichen Sektor und Non-Profit-Organisationen. CIMA pflegt enge Kooperationen mit Arbeitgebern und fungiert ebenfalls als Förderer von Spitzenforschung. Der Verband aktualisiert regelmäßig seine Qualifikation, die Anforderungen an die Berufserfahrung und die kontinuierliche Weiterbildung. Damit stellt er die Ausbildung von kompetenten und souveränen Finanzexperten sicher, die Unternehmen so führen können, dass diese nachhaltig erfolgreich sind. Weitere Informationen unter: www.cimaglobal.com [3] Die WHU *-* Otto Beisheim School of Management: Die WHU - Otto Beisheim School of Management ist eine international ausgerichtete, privat finanzierte Wirtschaftshochschule im Universitätsrang mit Sitz in Vallendar und Düsseldorf. An der WHU forschen und lehren mehr als 50 Fakultätsmitglieder in den Bereichen Management, Finanz- und Rechnungswesen, Volkswirtschaftslehre, Unternehmertum und Innovation, Marketing und Vertrieb sowie Supply Chain Management. Die hohe Forschungskompetenz der WHU ist das Ergebnis einer Besinnung auf drei wesentliche Forschungsgrundsätze: Qualität, Internationalität und Anwendungsbezug für Lehre und Praxis. Die Strategie der WHU fußt auf vier Kernwerten: Exzellenz, Unternehmertum, ein starker Zusammenhalt und eine kosmopolitische Kultur. Eine Atmosphäre, die durch Offenheit, Neugierde, Vielfalt und Chancengleichheit geprägt ist, ist für die WHU von größter Bedeutung. Weitere Informationen unter: www.whu.edu [4] Kontakt: Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) Dorothea Gromek Mobil: +48 882 008 341 dorothea.gromek@aicpa-cima.com WHU *-* Otto Beisheim School of Management Dr. Jennifer Willms Telefon: 0261/6509540 jennifer.willms@whu.edu Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: The Chartered Institute of Management Accountants Schlagwort(e): Bildung 2019-08-20 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 