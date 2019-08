San Francisco (ots/PRNewswire) - Headless CMS-Vorreiter führt EU-Rechenzentrum-Option ein und erweitert seinen lokalisierten Kunden- und Partnersupport



Contentstack, eine führende Content Experience-Plattform, kündigt heute mit der Eröffnung einer eigenen Europazentrale in Amsterdam (Niederlande) eine substanzielle Ausweitung nach Europa an.



"Wir haben einen enormen Anstieg der Nachfrage in ganz Europa erlebt", erklärt Matthew Baier, Mitgründer und COO von Contentstack. "Marken wie der Energieversorger Shell Energy, Islands führende Airline Icelandair, legendäre Spielzeughersteller und Medienunternehmen, die spanische Hospitality Group Barceló - immer mehr führende europäische Marken entdecken die Vorteile des modernen Headless CMS für sich und setzen dabei auf Contentstack".



Mit der neuen Niederlassung in Amsterdam kann Contentstack nun direkt vor Ort mit Kunden und Partnern in der Region zusammenarbeiten. Neuzugang Sonja Kotrotsos wird als Head of EMEA GTM & Alliances die europäischen Markteinführungsaktivitäten leiten, neue Partnerschaften aufbauen und das lokale Vertriebs- und Support-Team aufbauen. Kotrotsos verfügt über zwei Jahrzehnte Branchenerfahrung in den Bereichen Marketing, Business Development und Services und war zuvor für die traditionellen CMS-Anbieter BloomReach und SDL tätig.



"Als Agentur, die für den digitalen Erfolg eines der weltweit größten Kosmetik- und Parfümkonzerne verantwortlich ist, wissen wir, dass Konsistenz die Grundlage für ein erstklassiges Kundenerlebnis über die Kanäle Online, Mobile und Social hinweg ist", sagt Tariq Khan, Vice President Consumer Experience bei Beamly, Cotys hauseigener, auf Digital Acceleration spezialisierter Marketingagentur. "Contentstack liefert diese Konsistenz und das bestmögliche Erlebnis für unsere Kunden und deren Zielgruppen. Im Zuge der wachsenden Präsenz von Contentstack in unseren europäischen Märkten freuen wir uns auf eine noch engere Zusammenarbeit".



Contentstack hat ebenfalls eine neue Bereitstellungsoption für sein preisgekröntes Headless CMS angekündigt, die sich ideal für europäische Kunden eignet, die ihre Daten präferiert in einem lokalen Rechenzentrum hosten möchten. Dieses neue Angebot erlaubt Unternehmen erweiterte Aspekte des Datenschutzes zu berücksichtigen, da sowohl der Contentstack-Service als auch Inhalte von Kunden ausschließlich in Europa gehostetet und verwaltet werden, was es wesentlich leichter macht, die Auflagen der DSGVO zu erfüllen."



"Unsere Expansion spiegelt den Trend wider. API-First und Microservices-basierte Lösungen werden mit offenen Armen aufgenommen und Headless CMS ist ein wichtiger Bestandteil der neuen Generation von Digital Experience-Plattformen", ergänzt Neha Sampat, Mitgründer und CEO von Contentstack. "Da Digital Experience-Plattformen maßgeblich über die reine Verwaltung von Web-Inhalten hinausgehen und reichhaltige, ansprechende und die Interaktion fördernde Erlebnisse für Zielgruppen über verschiedenste Kanäle und digitale Touchpoints hinweg schaffen, wächst der Appetit auf diese Form des Content-Managements in ganz Europa ganz enorm, und das ist der Grund, warum wir hier vor Ort sind".



Contentstack mit Hauptsitz in San Francisco ist der Branchenführer für Headless Content Management. Die Technologie liefert eine Digital Experience Platform (DXP), die personalisierte Customer Journeys durch Omnichannel-Inhalte ermöglicht, so dass Marken deutlich agiler als mit einem traditionellen CMS agieren können. Das kürzlich als Gartner Peer Insights Customers' Choice for Web Content Management ausgezeichnete Contentstack ist mittlerweile auch das bevorzugte CMS für die SAP Cloud. Um zu veranschaulichen, wie ein Headless CMS Inhalte über digitale Kanäle hinweg bereitstellen kann, hat Contentstack gemeinsam mit Mark Grannan von Forrester ein Webinar veranstaltet, das diese moderne Form der Content-Architektur sowie Vorteile und Anwendungsfälle aus der Praxis erläutert.



Contentstack Europe heißt seine Besucher an seinem neuen Standort am Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam in den Niederlanden willkommen.



Contentstack - ein führendes Content Management System (CMS) und führend als Digital Experience Platform (DXP) - ermöglicht es Unternehmen, Inhalte über alle digitalen Kanäle hinweg zu verwalten und beeindruckende digitale Erlebnisse zu kreieren. Contentstack ist der Vorreiter der Headless CMS-Kategorie und in der Lage, mühelos große, komplexe und geschäftskritische Einsätze zu bewältigen und gleichzeitig praxisbezogene Unternehmensabläufe und teamübergreifende Zusammenarbeit zu unterstützen. Contentstack kann die höchste Kundenzufriedenheit der Branche vorweisen und ist das bevorzugte API-First CMS für SAP Cloud. Besuchen Sie http://www.contentstack.com, um zu erfahren, warum führende Marken auf der ganzen Welt sich für Contentstack entscheiden.



