Neuwied (ots) - Als bundesweit agierender HomeCare Versorger, ist für die TransCare Service GmbH ein kompetenter und verlässlicher Service von höchster Bedeutung. In der Betreuung und Versorgung mit Produkten aus den Bereichen der HomeCare und Rehatechnik, steht TransCare mit Rat und Tat zur Seite.



Umfassende HomeCare Unterstützung



Patienten, die wegen einer schweren chronischen Erkrankung auf die aktive und kontinuierliche Unterstützung im ambulanten Bereich angewiesen sind oder bei einer Akuterkrankung eine poststationäre Versorgung benötigen, können sich auf eine umfassende Unterstützung der TransCare Service GmbH verlassen. Die examinierten Pflegekräfte bieten im Rahmen einer ärztlichen ambulanten Therapie beispielsweise medizinische Hilfe für die Ernährungstherapie, die Diabetesversorgungen und die Wundversorgung. Das geschulte Fachpersonal ist rund um die Uhr für die Patienten erreichbar und steht in allen Fragen zum Therapieverlauf zur Verfügung. In der Anwendung medizinischer Produkte und Verband- und Arzneimitteln, sorgt das qualifiziertes Fachpersonal durch kompetente Begleitung und Schulungen für Angehörige für die notwendige Sicherheit.



Intensive Absprache mit Kliniken und Rehabilitationseinrichtungen



Damit in der Versorgung zu Hause alles reibungslos läuft, nimmt TransCare, falls gewünscht, schon im Krankenhaus Kontakt zu den Patienten auf, um von Anfang an kompetent, umfassend und freundlich zu beraten. Die TransCare Service GmbH kümmert sich in Zusammenarbeit mit den Einrichtungen darum, dass alle notwendigen Hilfsmittel termingerecht bereitstehen, wenn der Patient die Klinik oder die Rehabilitationseinrichtung verlässt. Mit dem Ziel, den Behandlungsprozess so patientengerecht wie möglich zu gestalten, plant TransCare in enger Absprache die Überleitung des Patienten in den ambulanten Bereich. Die umfangreiche Dokumentation des gesamte Therapieverlaufs, stellt für behandelnde Ärzte eine wichtige Unterstützung in der Umsetzung der angeordneten Therapie dar.



Professioneller Service für eine bestmögliche Versorgung zu Hause



Als Bindeglied zwischen Ärzten, Therapeuten, Pflegern sowie dem Patienten und seinen Angehörigen, steht TransCare dafür, eine bestmögliche Versorgung zu gewährleisten. Die Beratung und Schulung über Themen wie die Pflege von chronischen Wunden oder die Sturzprophylaxe geben Angehörigen laut vieler Erfahrungen das nötige Selbstbewusstsein für die HomeCare. Dabei übernimmt das Unternehmen alle Formalitäten mit den Krankenkassen von der Beantragung der notwendigen Produkte bis zur Organisation der Abrechnung mit den Kostenträgern. Die Mitarbeiter der Werkstatt übernehmen auch die Wartung und Überprüfung aller Rehahilfsmittel gemäß Medizinproduktegesetz. Der Ansatz der HomeCare Versorgung ist eine Therapiefeld übergreifende Betrachtung, um eine hohe Lebensqualität der Patienten zu gewährleisten und sicherzustellen. Deshalb ist es TransCare überaus wichtig, dass sowohl jeder Patient, als auch die Krankenhäuser einen festen Ansprechpartner haben. Aus diesem Grund hat das HomeCare Unternehmen einen neuen Standort in Magdeburg eröffnet, um eine noch bessere überregionale Betreuung zu ermöglichen.



Über die TransCare Service GmbH



Die TransCare Service GmbH ist ein überregionales Homecare-Unternehmen, das Patienten im ambulanten Bereich mit medizinischen Hilfsmitteln ausstattet. In enger Zusammenarbeit mit Krankenhäusern, Ärzten und Krankenkassen ermöglicht TransCare eine umfassende Komplettversorgung in verschiedenen Therapiefeldern. Als Bindeglied zwischen medizinischen Einrichtungen und Patienten erleichtert TransCare die Zusammenarbeit im Behandlungsprozess und sorgt damit nicht nur beim Patienten für Sicherheit und Vertrauen.



