Berlin (ots) - Die Bedürfnisse der jeweiligen User in den Mittelpunkt zu stellen, das war eine der wichtigsten Anforderungen an die neue Corporate Website der international tätigen RKW-Gruppe. "Unsere Maßgabe war es, einen zeitgemäßen Online-Auftritt für RKW zu schaffen, auf dem jeder User sofort und ohne Umwege die gesuchte Information findet", erklärt Martin Bruss, Geschäftsführer Kreation der SMACK Communications GmbH, die Zielsetzung. Usability und positive Customer Experience standen daher im Mittelpunkt der Konzeption und Umsetzung.



Kernstück der neuen Website, die bis dato in Englisch und Deutsch zur Verfügung steht, ist der sogenannte Produktfinder, der sukzessive mit zusätzlichen Produkten erweitert werden soll. Das Produktportfolio von RKW ist sehr umfangreich und reicht von Folien für Babywindeln über Industriefolien bis hin zu Agrarfolien, entsprechend breit gefächert sind die Kundengruppen von RKW. "Mit dem neuen Produktfinder wird das gesamte Portfolio der RKW-Gruppe erstmalig übersichtlich auf einer Website präsentiert und kann einfach nach Industrien und Anwendungen oder nach Produktkategorien gefiltert werden. Damit bauen wir die Website zunehmend auch als Vertriebskanal aus", erläutert Sabine Duddeck, Managerin Communications RKW Group und Projektleiterin des Webrelaunches, die weitere Planung. Auch das Thema Nachhaltigkeit, in dem RKW sich seit Jahren engagiert, hat auf der Website einen eigenen Bereich erhalten.



SMACK Communications ist seit Ende 2015 Leadagentur der RKW-Gruppe und verantwortlich für den weltweiten Markenauftritt. Mit dem Launch der neuen Corporate Website wurde ein weiterer wichtiger Meilenstein zum Auf- und Ausbau der Unternehmensmarke erreicht. "Der Vorteil von SMACK Communications besteht darin, dass wir unsere Kompetenz in der Markenentwicklung und -führung mit über 20 Jahren Digitalerfahrung kombinieren und daher auch komplexere Projekte mit einem schlanken Projektteam sehr effizient realisieren können", so Regula Bathelt, Ge-schäftsführerin der SMACK Communications GmbH.



In den nächsten Ausbaustufen wird die Corporate Website der RKW-Gruppe sukzessive erweitert und in andere Sprachen adaptiert. Außerdem werden zusätzlich regionale Online-Auftritte für Schlüsselmärkte entwickelt.



Über SMACK Communications



Die Berliner Strategie- und Kommunikationsagentur wurde 1997 von Regula Bathelt und Martin Bruss gegründet und gehört zu den Pionieren für integrierte Kommunikation. Die cross-medial arbeitende Agentur ist spezialisiert auf den B2B-Markt und unterstützt deutsche Unternehmen - meistens als Leadagentur - bei ihren internationalen Marketingaktivitäten. Zu den Kunden zählen u. a. die RKW-Gruppe, SMA Solar Technology, Promerit und die NORMA Group. www.smack-communications.com



Über die RKW-Gruppe



Die RKW-Gruppe ist ein unabhängiges Privatunternehmen und gehört zu den weltweit führenden Herstellern von exzellenten Folienlösungen. RKW ist Marktführer in den Bereichen Hygiene- und Agrarfolien, Folien für die Getränkeindustrie und Verpackungen für pulvrige Güter. Weiterhin liefert das Unternehmen Folien und Vliesstoffe für Medizinanwendungen, für die chemische und weiterverarbeitende Industrie sowie für den Bausektor. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte RKW einen Gesamtumsatz von 878 Millionen Euro. www.rkw-group.com



Kontakt:



SMACK Communications GmbH, Dagmar Thiam

Kurfürstendamm 194, 10707 Berlin

T +49 (0)30 700 159 531, welcome@smack-communications.com



Original-Content von: SMACK Communications, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/nr/100068691