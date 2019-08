Saalbach-Hinterglemm (ots) - World Games of Mountainbiking presented by BMW von 05. - 08. September 2019



Wer schafft in diesem Jahr die Tagesbestzeit bei den World Games of Mountainbiking in Saalbach Hinterglemm? Über 1.000 Athleten aus rund 20 Nationen kämpfen von 05. bis 08. September in den Disziplinen Cross Country und Marathon wieder um den Titel des World Games Champion. Fünf Distanzen stehen dabei zur Auswahl. Die Königsdistanz: 80 Kilometer und 3.678 Höhenmeter!



Wenn sich am Samstag, 7. September, wieder über 1.000 Athleten zum Massenstart im Zentrum von Hinterglemm einfinden und zum Startschuss um 09:00 Uhr doppelt so viele Cleats in die Pedale einklicken liegt Spannung in der Luft. Wer schafft die Königsdistanz und wer entscheidet sich während des Rennens für eine kürzere Strecke? 21, 31, 42 und 58 Kilometer stehen noch zur Auswahl. Wer sich zu Beginn selbst unterschätzt, hat während des Rennens jederzeit die Option eine längere Distanz zu wählen.



Nach ein paar Jahren Pause kehrt 2019 auch wieder der Cross Country Bewerb zurück. Wer für beide Disziplinen genug Kraft hat kann sein Allround-Talent auch am Freitag, 6. September, unter Beweis stellen.



Helden der Berge



Echtes Heldentum will verdient sein. Zwei spektakuläre Events vereinen sich, um seinen König und seine Königin zu finden. Bei der Mountain Attack (http://www.mountain-attack.at/), die jedes Jahr im Jänner in Saalbach Hinterglemm stattfindet, messen sich über 1.000 Teilnehmer aus verschiedenen Nationen und bewältigen Höhen bis zu 3.010m. Beide Events zusammen küren am Ende die verdienten "Mountain Heros".



Young Guns



Einmal Mountainbike-Rennen fahren wie die Großen. Über die gleiche Zielgerade einfahren wie die Profis. Angefeuert werden von zahllos jubelnden Zuschauern. Rennluft schnuppern - das macht nicht nur den Kids, sondern auch den Eltern und Zuschauern Spaß. Immer am Tag vor dem Marathon geht es im Start/Zielbereich für alle bis 13 Jahre zur Sache. Auf dem 500 bzw. 900 m langen Rundkurs mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden werden die Rennen für Mädchen und Jungen in sechs Altersklassen ausgetragen.



Radeln für den guten Zweck



Im Rahmen der World Games of Mountainbiking wird auch in diesem Jahr wieder eine wohltätige Organisation unterstützt. Wer eine Patenschaft für einen der Wettkämpfer übernimmt, spendet pro gefahrenen Kilometer einen Euro an den Verein Debra Austria, zugunsten von Schmetterlingskindern. Die Emotionen schwingen hoch, wenn am Ende der Veranstaltung die Spendensumme verkündet wird. Rund EUR 10.000 jährlich konnte der Verein "Biking 4 Butterfly Children" im Zuge der "World Games of Mountainbiking" an DEBRA Austria spenden.



Weitere Infos und Programm unter: saalbach.com/worldgames (https://www.saalbach.com/de/events/worldgames)



Weitere Bilder unter media.saalbach.com (https://media.saalbach.com/news-helden-der-berge?id=87504&menueid=9766&l=deutsch)



Kontakt:



Tourismusverband Saalbach Hinterglemm

iV Wolfgang Quas

Tel.: +43 6541 6800 68

marketing@saalbach.com

www.saalbach.com



Original-Content von: Tourismusverband Saalbach Hinterglemm, übermittelt durch news aktuell","button":{"url":"https://media.saalbach.com/news-helden-der-berge?id=87504&menueid=9766&l=deutsch","label":"Weitere Bilder unter media.saalbach.com"},"published":"2019-08-20T10:17:39","language":"de","company":{"id":53190,"url":"https://www.presseportal.de/nr/53190","name":"Tourismusverband Saalbach Hinterglemm","logo":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/big/ed1d5e6c-cef9-407a-b284-d3d4b70bb9c4/logo"},"keywords":{"keyword":["Sport","Bild"]},"media":{"image":[{"id":595976,"url":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/story_big/97a90c5d-8cac-4d17-9166-2c8bce661995/20190820-ONA0003-1-1.jpg","name":"20190820-ONA0003-1-1.jpg","previews":{"tiny":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/story_tiny/97a90c5d-8cac-4d17-9166-2c8bce661995/20190820-ONA0003-1-1.jpg?crop=19,0,75,75","small":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/story_small/97a90c5d-8cac-4d17-9166-2c8bce661995/20190820-ONA0003-1-1.jpg","big":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/story_big/97a90c5d-8cac-4d17-9166-2c8bce661995/20190820-ONA0003-1-1.jpg"},"caption":"

Wer schafft in diesem Jahr die Tagesbestzeit bei den World Games of Mountainbiking in Saalbach Hinterglemm? Über 1.000 Athleten aus rund 20 Nationen kämpfen von 05. bis 08. September in den Disziplinen Cross Country und Marathon wieder um den Titel des World Games Champion. Fünf Distanzen stehen dabei zur Auswahl. Die Königsdistanz: 80 Kilometer und 3.678 Höhenmeter!

","type":"image"}],"youtube":[{"id":"6UKkU5-yexE","url":"https://www.youtube.com/watch?v=6UKkU5-yexE","preview":"https://i.ytimg.com/vi/6UKkU5-yexE/hqdefault.jpg","type":"youtube"}]},"short":"http://ots.de/426c07"},{"id":4353029,"url":"https://www.presseportal.de/pm/135796/4353029","title":"Umfrage: Viele Unternehmer wollen kurzfristige Nachfolge - und scheitern damit","body":"Bonn (ots) - Rund 50 Prozent der Unternehmer wollen ihre Firma innerhalb eines Jahres abgeben, jeder Vierte sogar am liebsten sofort: Das ist das Ergebnis einer Umfrage von Epigos, einem Onlineportal zur Unternehmensnachfolge, das über 800 Betroffene anonym befragt hat.



"Viele Unternehmer sind in einer Situation, in der sie dringend einen Nachfolger benötigen. Aber wer so kurzfristig sucht, ist zum Scheitern verurteilt", sagt Benjamin O'Daniel, Leiter des Portals Epigos.



Hintergrund: Quer durch alle Branchen stehen Unternehmensnachfolgen an. Doch viele Firmeninhaber finden keinen passenden Nachfolger. Innerhalb der Familie schreckt die jüngere Generation häufig vor der aufreibenden Arbeit zurück. Auch außerhalb der Familie finden sich selten qualifizierte Nachfolger. Der Fachkräftemangel sorgt dafür, dass viele jüngere Menschen Karriere in der Festanstellung machen - und kein Interesse am risikoreichen Unternehmertum haben.



"Für Firmeninhaber heißt das: Sie brauchen eine längere Vorlaufzeit, um einen qualifizierten und solventen Nachfolger zu finden", so Benjamin O'Daniel. Wer mehr Zeit mitbringt, habe auch eine bessere Verhandlungsposition - insbesondere beim Verkaufspreis. "Der Preis ist elementar. Es ist die Rendite für jahrelange harte Arbeit und sichert den Unternehmer auch finanziell ab."



Besonders ältere Unternehmer suchen schnell einen Nachfolger, weil häufig eine kurzfristige Dringlichkeit entsteht - etwa durch eine Krankheit oder eine unternehmerische Krise. Dann ist die Verhandlungsposition allerdings ausgesprochen schlecht. Jeder potenzielle Interessent will einen finanziellen Risikoabschlag oder springt wieder ab. Das sorgt für Bitterkeit beim Unternehmer, für den seine Firma eine Herzensangelegenheit ist.



Die Umfrageergebnisse im Detail: 50,9 Prozent wollen innerhalb eines Jahres ihre Firma abgeben. Davon 22,2 Prozent gerne sofort und 28,7 Prozent innerhalb der kommenden 12 Monate. 24,9 Prozent wollen innerhalb der kommenden fünf Jahre ihre Firma veräußern - ein durchaus realistischer Zeitrahmen. 24,3 Prozent informieren sich zwar allgemein - etwa über den Firmenwert - planen aber derzeit keinen Verkauf.



Fazit: "Ein kühler Kopf, eine ruhige Planung und ein langer Atem - dann gelingt die Unternehmensnachfolge", so Benjamin O'Daniel. Hier geht es zum kostenlosen Firmenwertrechner: https://www.epigos.de/unternehmensverkauf/unternehmenswert-berechnen/



Pressekontakt:



Epigos - Portal für Unternehmensnachfolge

Benjamin O'Daniel & Fabian Jaeckert

Konrad-Zuse-Straße 3

54552 Nerdlen

info@epigos.de

Tel.: 02208 / 92 15 438 oder 06592 / 9587155



Original-Content von: Epigos - Portal für Unternehmensnachfolge, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53190/4353031