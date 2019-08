Guten Morgen,ein Blick auf die Schlagzeilen dieser Tage zeigt: Die Welt ist in allen Bereichen mächtig in Bewegung geraten. Es gibt so gut wie kein Terrain, wo nicht fieberhaft an Lösungen und Problembeseitigungen gearbeitet wird. Mal zum Guten, mal zum Schlechten:China steigt jetzt ebenfalls massiv in das Thema Kryptowährung ein. Das ist zwar nicht wirklich neu, gewinnt aber vor den jüngsten Entwicklungen, z.B. FACEBOOKS Libra, und dem Handelskonflikt an Bedeutung. Die Vorstellung, dass eines Tages ein Drittel der Weltbevölkerung eine digitale und politisch zentral gesteuerte Währung als gesetzliches Zahlungsmittel einsetzen könnte, sollte jedem Bürger, Unternehmer, Politiker, Banker und Notenbanker zu denken geben, insbesondere den Kritikern hierzulande. Es wäre an der Zeit, sich mit einer eigenen Idee an die Arbeit zu machen.

Den vollständigen Artikel lesen ...