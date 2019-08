Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Die am Mittwoch im Auktionsverfahren angebotene neue deutsche Anleihe mit einer Laufzeit von 30 Jahren ist mit einem Kupon von 0 Prozent ausgestattet. Sie folgt dem 2048 fälligen Ultralangläufer, der noch mit 1,25 Prozent ausgestattet ist. Bislang war dies der niedrigste Kupon in der Geschichte der deutschen 30-Jahre-Anleihen.

Am Sekundärmarkt war im Zuge des andauernden Renditeverfalls am 5. August erstmals in der Geschichte die Rendite 30-jähriger Anleihen ins Minus gerutscht. Seitdem verharrt sie dort und liegt aktuell bei minus 0,164 Prozent. Zeichner der Anleihen sind also nicht nur bereit, gänzlich auf Zinsen zu verzichten, sondern zahlen sogar noch für die Sicherheit deutscher Anleihen.

Nachfolgend Einzelheiten der Auktion:

Auktionstag: 21. August 2019 Emission 0,0-prozentige Staatsanleihe mit Laufzeit 15. August 2050 Volumen 2 Mrd EUR

