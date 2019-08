Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Tesla, BYD, Samsung SDI, Varta, SolarEdge, JinkoSolar, Millennial Lithium. Es ist relativ ruhig geworden um Tesla, sieht man einmal von den Streitigkeiten mit dem deutschen Autovermieter Nextmove ab. Für die längerfristige Kursentwicklung sind allerdings andere Faktoren von Bedeutung, unter anderem die Expansion nach China und die Entwicklung der Konkurrenz. Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die anstehenden Zahlen bei BYD, das "Varta-Wunder", die "SolarEdge-Sensation", den kurz bevorstehenden Ausbruch bei der Aktie des Batterie-Produzenten Samsung SDI und um die Perspektiven von JinkoSolar und Millennial Lithium. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf http://www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.