Die Ölpreise an den internationalen Börsen präsentieren sich am Dienstag fest, ohne signifikante Gewinne. Bereits am Montag gab es bei volatilem Handel eine stabiles Kursniveau. Im Ergebnis pendeln die Inlandpreise für Heizöl um das Vortagsniveau. Die Börsen sind weiterhin in einer Phase der Standortbestimmung, wobei die Stimmung besser ist als zuletzt. Neue Meldungen zu Handelsstreit und Konjunkturaussichten ...

