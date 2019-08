Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts018/20.08.2019/11:20) - Nach fast 20 Jahren als Chefredakteur innerhalb des Süddeutschen Verlags von Titeln wie W&V, Kontakter und Lead wechselt Dr. Jochen Kalka ins Management der Agentur schoesslers, die mehrheitlich zur Vogel Communications Group gehört. Dr. Jochen Kalka startet zum 1. September 2019 als Mitglied der Geschäftsleitung bei der Kommunikationsagentur schoesslers in Berlin. Damit wird das Management, das bisher aus der Agenturgründerin und Geschäftsführenden Gesellschafterin Prof. Dr. Julia Schössler und dem Chief Operating Officer Tim Brandt bestand, zu einem Führungstrio erweitert. Jochen Kalka kommt vom Süddeutschen Verlag, wo er als Chefredakteur für die Fachzeitschrift "W&V - Werben und Verkaufen" tätig war. Daneben schrieb er 25 Jahre lang für die Süddeutsche Zeitung, verfasste mehrere Fachbücher und fungierte als Herausgeber, u.a. gemeinsam mit Sascha Lobo. Auch veröffentlichte er das Buch "Winnenden" über den Amoklauf in seiner Heimatstadt und zuletzt 2019 "Die Startup-Lüge" im Econ Verlag. "schoesslers ist nicht nur eine Kommunikationsagentur, sondern bietet ihren Kunden umfassende Beratung und individuelle Lösungen", sagt Jochen Kalka, der die Agenturszene wie kaum jemand anderes kennt. "schoesslers gilt nicht nur als eine der am schnellsten wachsenden Agenturen Deutschlands, sondern genießt einen exzellenten Ruf hinsichtlich der Qualität der Leistungen sowie des breiten Netzwerks. Die Fokussierung auf die digitale Wirtschaft und Technologie hat sich in den vergangenen Jahren mehr als bewährt. Nach über 20 Jahren bei W&V weiß ich, welche Agenturen wie ticken. Und deshalb glaube ich, dass ich zu dem 50-köpfigen Team, das mehr als 60 Kunden mit innovativen Ideen betreut, perfekt passe." Die Kommunikationsagentur schoesslers hat zuletzt ihren starken Wachstumskurs fortgesetzt. Zu den Kunden zählen Dentsu Aegis Network, RMS, Spotify, MyHammer, MINDSPACE, MediaMath und viele mehr. Mit Jochen Kalka soll der Ausbau des Unternehmens als eine der führenden Kommunikationsagenturen in der Digitalwirtschaft weiter vorangetrieben werden. "Wir freuen uns sehr, dass wir Jochen gewinnen konnten", sagt Julia Schössler. "Er wird unser Netzwerk hervorragend erweitern und uns durch seine Expertise auch inhaltlich super ergänzen. Unsere Kunden haben hohe Ansprüche in einem immer komplexeren, durch Technologie geprägten Umfeld, und sie schätzen unsere strategische Beratungskompetenz. Jochens Erfahrung wird maßgeblich dazu beitragen, unsere Kunden in der Kommunikation weiterhin exzellent zu betreuen." Auch Matthias Bauer, CEO des Mehrheitsgesellschafters Vogel Communications Group, freut sich auf die Verstärkung der Geschäftsleitung bei schoesslers: "Mit unserer breit aufgestellten Unternehmensgruppe bieten wir unseren Kunden umfassende Kompetenzen rund um die B2B-Kommunikation. Mit Jochen Kalka gewinnen wir einen herausragenden Kenner der Agenturszene, der unseren Wachstumskurs im Zuge der Strategie "Vogel 2022" weiter beschleunigen wird. Als Teil des Vogel Management Boards wird seine inspirierende Persönlichkeit für zahlreiche wirksame Impulse sorgen, worauf ich mich sehr freue." Über schoesslers schoesslers ist eine in 2011 gegründete Kommunikationsagentur mit Sitz in Berlin. Das 50-köpfige Team betreut nationale und internationale Kunden aus der digitalen Wirtschaft mit Fokus auf Medien, Technologie und Advertising. schoesslers zeichnet sich durch individuelle und strategische Kommunikationslösungen, einen holistischen Beratungsansatz, ein starkes Netzwerk sowie durch professionelles Event- und Projektmanagement aus. Das Team blickt auf eine langjährige Erfahrung im Bereich Public Relations und Marketing zurück. Seit Januar 2016 ist die Agentur Teil der Unternehmensgruppe Vogel Communications Group, einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Weitere Informationen finden Sie auf: https://schoesslers.com/ Pressekontakt: Tim Brandt, COO Tel.: +49 30 555 73 05 10 Mobil: +49 171 645 04 33 E-Mail: tim@schoesslers.com (Ende) Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418 2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.vogel.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190820018

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2019 05:20 ET (09:20 GMT)