Die niedersächsische SPD will offenbar die Kandidatur von Landesinnenminister Boris Pistorius und Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping für den SPD-Bundesvorsitz unterstützen. Das berichtet die "Welt" (Mittwochsausgabe) unter Berufung auf Parteikreise in Niedersachsen.



Alle vier niedersächsischen Landesbezirke sprachen sich demnach für Pistorius und Köpping als Kandidatenpaar aus. Die Sozialdemokraten aus Hannover, Braunschweig, Weser-Ems und Niedersachsen-Nord unterstützten das Duo, hieß es aus Parteikreisen. Das niedersächsisch-sächsische Tandem soll den Angaben zufolge spätestens am Wochenende vom Landesvorstand der Niedersachsen-SPD für die Nachfolge von Andrea Nahles nominiert werden. Damit sind die beiden Landesminister das erste Kandidatenduo, welches sich die Unterstützung eines der großen SPD-Landesverbände sichern konnte.



Die Bewerbungsfrist für die Wahl eines neuen Parteivorsitzenden läuft noch bis zum 1. September. Bisher haben sich neben Pistorius und Köpping elf weitere Kandidaten angemeldet, darunter vier Kandidaten-Duos. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil verzichtet dem Vernehmen nach auf eine Kandidatur für den SPD-Vorsitz.