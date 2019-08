Schladming (ots) - Am 06. Dezember 2019 ist es wieder soweit - Schladming startet mit dem legendären Ski-Opening und einer brandneuen Hauptseilbahn in die Wintersaison 2019/20.



Alljährlich kommen tausende Skisportbegeisterte und Partytiger in die Region Schladming-Dachstein, um den Einstand in die Wintersaison ausgiebig zu feiern. Auch 2019 ist das SKI-OPENING in Schladming ein Event der Superlative, das in seiner Konzeption, dem Design und Ablauf einzigartig ist. Dieses Jahr wird das SKI-OPENING allerdings nicht nur die Wintersaison in Schladming eröffnen, sondern auch die brandneue Hauptseilbahn.



Ein hochkarätiges EDM Line-Up mit TOP-Star DJ's



Das LINE-UP umfasst eine mega Auswahl international renommierter DJs und ist ein Garant für heiße Rhythmen und bestes Party-Feeling. So werden die TOP-STAR-DJs DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE gemeinsam mit LOST FREQUENCIES, W&W und MIKE WILLIAMS das Planai-Stadion in einen einzigartigen Dancefloor verwandeln. Des Weiteren werden DA TWEEKAZ & WILDSTYLEZ am 6.12.2019 für heiße Beats in Schladming sorgen.



Auch das österreichische DJ-Duo DARIUS & FINLAY sowie die ROCKHARMONIX werden den Fans im Planai-Stadion einheizen. Erstmals gibt es beim diesjährigen SKI-OPENING ein PHASE 2 LINE-UP. Am 6. November 2019 wird dieses Line-Up bekanntgegeben und man darf eine wirklich bombige Überraschung erwarten.



Die größte Gondel der Welt



Der Pate des Bühnendesigns war in Anlehnung an die Eröffnung der neuen Hauptseilbahn schnell gefunden: Ein spektakuläres Bühnen-Design in Form einer weltrekordverdächtigen, überdimensionalen Gondel wird den absoluten visuellen Höhepunkt des diesjährigen SKI-OPENINGS darstellen. Modernste Licht-, Laser- und Pyrotechnik werden das Planai-Stadion und den nächtlichen Himmel über Schladming in ein Meer aus Feuer und Farbe tauchen. "Die größte Gondel der Welt" wird ein weiteres Meisterstück der Leutgeb Entertainment Group.



Die brandneue Hauptseilbahn



Auf die Schladminger Planai wird eine top moderne leistungsfähige 10er Kabinenbahn der neuen Produktlinie "D-Line" mit 153 Gondeln und einer Förderleistung von 3.800 Personen pro Stunde gebaut. Mit einem barrierefreiem Ein- und Ausstieg, größeren Kabinen, modernem Design und optimierten Kassenbereichen werden die Planai-Hochwurzen-Bahnen den Gästen eine absolute Top-Ausstattung am neuesten Stand der Technik bieten. Die neuen Kabinen bestehen weitgehend aus Glas und sind mit Einzelsitzen aus einer Holz-Leder-Konstruktion ausgestattet und sorgen für größtmöglichen Komfort. Ganzjährig können verschiedene Wintersportprodukte, aber auch Sommerfreizeitgeräte transportiert werden.



Nachhaltigkeit



Schladming entwickelt sich Richtung nachhaltigem Tourismus. Ein großes Thema ist dabei der Abfallbereich - in den nächsten Jahren sollen auch bei Veranstaltungen viele Maßnahmen gesetzt werden, um das Abfallaufkommen deutlich zu verringern. Ein erster wichtiger Schritt wird beim Ski-Opening 2019 gesetzt.



Weiteres Pressematerial finden Sie direkt hier! (https://www.ots.at/redirect/pressematerial)



Tickets ab sofort auf oeticket.com erhältlich! (http://bit.ly/skiopening_schladming2019)



Weitere Informationen finden Sie auf: www.skiopeningschladming. (http://www.skiopeningschladming./)com, www.facebook.com/skiopeningschladming (http://www.facebook.com/skiopeningschladming), www.schwarzlsee.at (http://www.schwarzlsee.at/)



Kontakt:



Leutgeb Entertainment Group GmbH

Janine Schwarz | Marketingleitung

+43 (0)3135 53577 3629

marketing@schwarzlsee.at



Original-Content von: Leutgeb Entertainment Group GmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/7846